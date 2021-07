Premios Emmy 2021: ellos son todos los nominados

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La Academia de las Artes y Ciencias Televisivas reveló la lista de los nominados para los premios Emmy que se celebrarán el próximo 19 de septiembre.

La gala estará conducida por el actor Cedric the Entertainer.

La serie de Netflix sobre la realeza británica "The Crown" y la de Disney+ "The Mandalorian", que recrea el universo Star Wars, se colocaron el martes como líderes de la carrera a los premios Emmy de este año con 24 nominaciones cada una.



Los dos programas dominaron la categoría de drama, mientras que otra producción de Disney+, "WandaVision", resultó a la cabeza entre las miniseries.

Aquí la lista de las categorías más populares:



Serie de comedia: “Black-ish”; “Cobra Kai”; “Emily in Paris”; “The Flight Attendant”; “Hacks”; “The Kominsky Method”; “PEN15”; “Ted Lasso”.



Actor, serie de comedia: Anthony Anderson, “black-ish”; Michael Douglas, “The Kominsky Method”; William H. Macy, “Shameless”; Jason Sudeikis, “Ted Lasso”; Kenan Thompson, “Kenan”.



Actriz, serie de comedia: Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”; Allison Janney, “Mom”; Tracee Ellis Ross, “black-ish”; Jean Smart, “Hacks”; Aidy Bryant, “Shrill”.



Serie de drama: “The Boys”; “Bridgerton”; “The Crown”; “The Handmaid’s Tale”; “Lovecraft Country”; “The Mandalorian”; “Pose”; “This Is Us”.



Actor, serie de drama: Sterling K. Brown, “This Is Us”; Jonathan Majors, “Lovecraft Country”; Josh O’Connor, “The Crown”; Regé-Jean Page, “Bridgerton”; Billy Porter, “Pose”; Matthew Rhys, “Perry Mason”.



Actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”; Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”; Uzo Aduba, “In Treatment”; Olivia Colman, “The Crown”; Mj Rodriguez, “Pose”; Jurnee Smollett, “Lovecraft Country”.



Serie limitada: “The Queen’s Gambit”, Netflix; “I May Destroy You”, HBO; “Mare of Easttown”, HBO; “The Underground Railroad”, Amazon; “WandaVision”, Disney+.



Serie de tertulia y variedades: “Conan”; “The Daily Show with Trevor Noah”; “Jimmy Kimmel Live”; “Last Week Tonight with John Oliver”; “The Late Show with Stephen Colbert”.