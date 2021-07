“A la población se le olvidó que estamos en pandemia": viceministro Cosenza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuatro variantes del covid-19 circulan en Honduras, los triajes que aún están en funcionamiento permanecen saturados y ya se reporta la primera hondureña fallecida por hongo negro asociado al covid-19. Sin embargo, las autoridades de Salud alertan que la población continúa comportándose como si la pandemia no existiera.



"A la población se le olvidó que estamos en pandemia", lamentó en las últimas horas el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien aprovechó para instar nuevamente a no bajar las medidas, pues las nuevas cepas son más agresivas y las salas hospitalarias no cuentan con la capacidad para cubrir la demanda si la situación se sigue saliendo de control.

Algunos atribuyen la relajación de medidas con el avance de la vacunación. Hasta la fecha, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), 1,140,000 hondureños han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero los expertos coinciden en que una primera vacuna no es ninguna garantía frente a la enfermedad viral.

Se sabe que la inmunidad comienza varios días después de la segunda dosis y actualmente solo una pequeña parte de la población hondureña ha sido doblemente inoculada.

Por otra parte, el médico Omar Videa advirtió recientemente en entrevista con EL HERALDO que el mes de julio pronosticaba ser el más duro desde la llegada de la pandemia, pues solo en los primeros días se había diagnosticado 7,260 casos de covid, cifra que a la fecha ya aumentó significativamente.



“Eso representa que cada 60 segundos, es decir cada minuto, se confirma un caso de covid-19 en el país”, interpretó Videa.

Para Videa, el incremento de casos positivos también se debe a la evidente relajación tanto de las autoridades sanitarias como de la ciudadanía, también porque el virus se fortaleció a través de las nuevas variantes que son mucho más transmisibles, más contagiosas y letales.

Para contener la Covid19:

Salud reitera llamado a la población a utilizar las medidas de bioseguridad



