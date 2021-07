Halle Bailey comparte primera foto como Ariel de La Sirenita

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Halle Bailey, actriz que dará vida a Ariel de la película live action de La Sirenita, compartió la primera foto de su personaje.



Anunciando que ya se terminó de grabar el film de Disney, la joven actriz reveló que llevan varios meses grabando -incluso en pandemia- este remake de uno de los clásicos animados que se estrenó por primera vez en 1989.



En la imagen compartida se puede ver a Bailey a la orilla del mar con su cola de sirena.

A continuación su descripción íntegra:

"Después de audicionar para esta película cuando tenía 18, casi por cumplir los 19, ahora finalizar las grabaciones durante la pandemia y mientras cumplo 21 puedo decir que finalmente lo hemos conseguido.



Me siento muy agradecida de haber tenido la experiencia de grabar esta película en todo su esplendor. Ha sido una de las experiencias más dificiles por estar alejada de todo y de todos los que conozco, sentir dudas y soledad, pero también sentir la libertad y perseverancia que he alcanzado el fin.



Esta experiencia me ha hecho más fuerte de lo que jamás imagine que podría ser (...) No puedo esperar a que pase el tiempo rápido para que todos puedan ver la película porque fue hecha con mucho amor (además de sudor y lágrimas de sangre)".

La película se ha estado filmando en Sardinia, Italia. Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno del nuevo film, pero muchos especulan que podría llegar a las salas de cine en 2022.