"Espero con ansias que esto termine", dice YosStop en una carta escrita desde la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, arrestada el pasado 29 de junio tras acusaciones de pornografía infantil, insiste en su inocencia aún desde la cárcel.

En esta acasión la también influencer, conocida como YosStop, escribió una carta dada a conocer este fin de semana por su novio Gerardo Gonzáles. En ella habla sobre sus sentimientos al estar privada de libertad y defiende -intensamente- su inocencia.

"Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿Tú que crees?”, se lee en el breve escrito publicado en Instagram.

Es preciso recordar que hace dos semanas, la Fiscalía de Ciudad de México detuvo a YosStop después de que la joven Ainara Suárez interpusiera una denuncia en su contra por reproducir, almacenar y publicitar un video donde se muestra la violación en grupo de Suárez.

La terrible agresión sexual ocurrió durante una fiesta, en mayo de 2018, cuando ella tenía solo 16 años. Meses después, Hoffman hizo eco de la violación en su canal de YouTube.

En la grabación de al menos 16 minutos, la influencer insultó a la adolescente tratándola peor que una prostituta.

Sin embargo, Ricardo Cajal, abogado de la acusada, insiste en que su cliente solo mencionó el hecho y que desconocía que se trataba de un ataque sexual a una menor de edad. "Ella (Hoffman) cree que es un video de pornografía de una mayor de edad", declaró recientemente el litigante.

Pese a los argumentos de la defensa, un juez la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva la semana pasada.

"Espero que esto termine"

En la misma carta de dos cuartillas, escrita con tinta negra y violeta, YosStop manifiesta su desesperación por no saber cuánto tiempo pudiese durar el proceso judicial y si realmente podría probar que no tuvo ninguna responsabilidad en el caso.

"Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo? ¿cuánto tiempo? ¿qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé... lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine”, subrayó.

Mientras que su novio acompañó la publicación con un mensaje defendiendo a la youtuber de 30 años.

“Hoy pude ver a Yoss y se encuentra bien. Pero muy triste de que está situación se disfrace de falsa justicia cuando en realidad es una absoluta injusticia”, indicó Gonzáles.

En tanto, las redes sociales se han convertido en uno de los canales más utilizados por sus familiares y seguidores para exigir su liberación. Su madre, Marina Badui, también publicó un video para solicitarle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) que se encargara del caso de su hija.

"Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona”, dijo su progenitora en el clip. Luego de la petición, Sheimbaum dio a conocer que la fiscal de la capital -Ernestina Godoy- se reunirá con Baudi para revisar el caso.

