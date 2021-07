"La enfermedad no se iba, siguió creciendo": esposo de víctima de hongo negro en Honduras

CORTÉS, HONDURAS.- María Antonia Mejía Alfaro se convirtió en la primera víctima mortal de la micormicosis, mejor conocida como hongo negro, relacionada al covid-19 en Honduras.



La mujer de 30 años de edad había ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula el pasado 1 de junio, tras presentar complicaciones al poco tiempo de haberse recuperado del virus.



"La paciente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una cetoacidosis diabética, estaba descompensada, tenía ocho meses de abandono del tratamiento. Se ha sospechado en ella mucormicosis por las lesiones que presentaba en los senos paranasales y en la mucosa bucal, se le ha hecho la biopsia y estamos trabajando con ella", dijo tras su hospitalización Ledy Brizzio, directora del centro médico.

Sin embargo, tras más de un mes de tratamiento, la tarde del domingo se confirmó su deceso, dejando un profundo dolor entre sus seres queridos.

Doloroso testimonio

Afuera del Mario Catarino Rivas estaba su esposo, Santos Natarén, quien se mantuvo en el mismo sitio desde que María Antonia fue ingresada al centro asistencial, pero que en días anteriores aún albergaba una pequeña esperanza de que saldría con ella viva, para cuidarla en su casa.



El hondureño se mostró destrozado con la noticia de su deceso y aseguró que no importaba si la gente lo veía llorar, pues una parte de la población sigue pensando que "los hombres no lloran".



"Siempre estuvimos con mi cuñada y el esposo de ella aquí afuera y la estadía quizá no se nos hizo tan complicada, pero la preocupación y la necesidad de que queríamos verla bien nos hizo estar aquí", comenzó relatando Santos.

"Es lógico que me siento mal, pero todos los seres humanos tenemos que morirnos... Si me miran llorar o algo, no me importa, lloro como los hombres, lo hago por el amor a ella, pero ya no se puede hacer más", agregó con la voz entrecortada.

Natarén lamentó que ninguno de los esfuerzos de los médicos haya podido salvar a su amada, pues la lucha por su vida fue un proceso intenso y doloroso, "los médicos me dijeron que el hongo negro es una enfermedad bastante agresiva y que aún poniéndola en tratamiento, la enfermedad no se iba, siguió creciendo. Se hizo todo lo humano posible y no se pudo combatir la enfermedad", manifestó.



Finalmente, detalló que María Antonia sería velada en su casa de habitación en Villanueva, Cortés y posteriormente llevada a la casa de su padres a Bonito Oriental, en el departamento de Colón, donde se le dará el último adiós.

