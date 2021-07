¿Por qué una persona vacunada puede contagiar a otra con el covid-19?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque las vacunas tienen el objetivo de aumentar la inmunidad frente al covid-19, no son una garantía total de que la persona vacunada no podrá contagiar a otros con el patógeno.



Todas las vacunas que han sido fabricadas, independientemente del método utilizado, han sido hechas con el objetivo de enseñarle a nuestro sistema inmunológico a reconocer y adaptarse al coronavirus, hasta bloquearlo y restarle fuerza sobre él, pero esta inmunidad no se consigue de la noche a la mañana, incluso, los médicos explican que su efecto no es inmediato tras recibir la última dosis.

Una persona recién vacunada perfectamente puede adquirir el virus y enfermarse o no sentir ningún síntoma, pero sí sería capaz de transferir el covid-19 a otra persona sana y si esta no está inmunizada, los efectos sobre su salud podrían ser mortales.

En términos médicos existen varios tipos de inmunidad, siendo la esterilizante la aspirada contra el coronavirus, pues en alguien vacunado el virus podría sobrevivir en la mucosa de las vías respiratorias y extenderse a otras personas que entren en contacto con ella.

¿Qué se puede hacer?

Frente a esta realidad, la inmunización colectiva sigue siendo la única salida, pues si el ejemplo anterior ocurriera entre dos personas vacunadas, probablemente ninguna se vería severamente afectada, pero con la escases de antídotos y el rápido avance de la enfermedad se vuelve un reto contrarreloj.

Otra posibilidad es la que se plantea el médico Luis Enjuanes, un químico y virólogo español que lidera un grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), donde se está desarrollando una nueva vacuna de administración intranasal. Según explican, esta vacuna sí frenaría el contagio del virus al impedir que habite en el ecosistema respiratorio, pero se trata de un modelo nuevo que requiere tiempo.

Inmunidad de vacunas actuales

Con Pfizer-BioNTech: Se cree que es la más rápida en alcanzar al inmunidad, pues después de la primera dosis se debe aplicar la segunda y luego esperar siete días para considerarse eficaz.



Con AstraZeneca: Según los médicos, es preferible que hayan transcurrido entre 10 a 12 semanas entre la primera y la segunda dosis y su mayor inmunidad se alcanzaría a los 15 días de la segunda vacuna.

Con Moderna: En el caso de Moderna, el intérvalo entre la primera y la segunda dosis es de 28 días y 14 días se alcanzaría su protección, la cual es del 93.6%, según estudios.



Con Johnson & Jonhson: Siendo la única vacuna con solo una dosis, los expertos sostienen que su inmunidad comienza a partir de los 14 días de haberse aplicado desarrollando 76.7% y alcanzando 85.4% a los 28 días.