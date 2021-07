Estadounidenses dicen haber sido contratados como intérpretes, no como asesinos de Moise

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- Dos de los 28 supuestos involucrados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise aseguran haber sido engañados, pues creían que estaban ahí para servir como intérpretes en un arresto.



James Solages (35), quien nació en Haití pero reside en Fort Lauderdale, Florida, desde hace muchos años, afirma haber estado sin un centavo cuando, según su testimonio, respondió a un anuncio en internet en el que buscaban a un intérprete para una operación en Haití.

El otro es Joseph Vincent, de 55 años, originario de Miami, Florida, quien coincidió con Solages y dijo que creían que estaban trabajando como intérpretes para una operación autorizada para arrestar al presidente haitiano, según informó el Washington Post.



Ambos detenidos dijeron frente al juez de instrucción que les explicaron que serían intérpretes para el grupo de hombres colombianos que haría el operativo en la residencia de Moise, pero enfatizaron en que creían que el presidente iba a ser arrestado, no asesinado.

¿Qué sabemos sobre James Solages?

Tras la captura de los 28 implicados, un pariente de Solages dijo que se enteró a través de Facebook que él estaba implicado en la muerte de Moïse. Schubert Dorisme aseguró que aunque se sorprendió, no estaba incrédulo de las acusaciones contra el sobrino de su esposa.



Dorisme dijo que conocía a Solages como un hombre dador, que se preocupaba por su pueblo en Jacmel -una ciudad en el sureste de Haití- donde nació, incluso reveló que Solages hizo campaña para postularse para alcalde en ese lugar.

Pero hace un mes Solages solicitó el divorcio de su esposa, Marie Claude Ciceron, con quien se había casado Florida, Estados Unidos, en 2018. El 15 de junio, Solages presentó una declaración jurada financiera diciendo que estaba desempleado y que no tenía dinero en su poder, aunque sus redes sociales lo describen como el propietario de un negocio, filántropo y defensor político.



Dorisme dijo además que no había visto Solages durante unos meses. The Washington Post, citando al periódico haitiano Le Nouvelliste, informó que Solages dijo que ha estado viviendo en Haití durante aproximadamente un mes y Vincent, el otro capturado, ha estado allí unos seis meses.



El pariente del haitiano dijo que toda la familia sabía de sus viajes regulares a Hiatí, pero que estaban convencidos de que el motivo de sus visitas era porque le gustaba hacer obra de caridad.



Esa versión coincide con las investigaciones de las aitoridades, pues Solages aparece como el presidente de una organización sin fines de lucro que cuenta con una oficina en North Lauderdale, "Fwa Sa a Jacmel Avan" tiene la misión de “reconstruir Haití”, según la descripción en su sitio web, pero tanto la página como los perfiles en las redes sociales fueron desactivados el viernes.

Además, la página web de la organización de caridad describía a su presidente como el comandante en jefe de los guardaespaldas de la Embajada de Canadá en Haití. Sin embargo, varios medios de comunicación informan que el departamento de relaciones exteriores de Canadá dijo que uno de los hombres detenidos en el asesinato (sin nombrar a Solages) había sido empleado como guardaespaldas durante un periodo breve y que además había sido contratado por una empresa privada.

Proceso

El magnicidio ocurrió el pasado 7 de julio en la residencia del presidente Moise en la capital haitiana y horas más tarde, cuatro presuntos autores del crimen fueron asesinados y otros 28 fueron arrestados.

Ahora, mientras las investigaciones avanzan, Solages y Vincent permanecen detenidos en Haití, acusados por participar en el asesinato contra el presidente Moise y el atentado contra la primera dama, Martine Moise, quien se recupera en un hospital de Estados Unidos.

