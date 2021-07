Prima de YosStop denuncia caso de violencia en su familia: “Fueron cómplices”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Daff Hoffman, prima de la youtuber YosStop, rompió el silenció y denunció las agresiones que sufrió a manos de su propio padre. Incluso señaló a su familia de convertirse en cómplice del abuso.



Recientemente, la joven ha estado en el ojo de la polémica por apoyar a Ainara Suárez, quien denunció a su prima YosStop por el delito de pornografía infantil.



“Muchos han conocido en otros videos lo que yo viví con mi papá (Davi Hoffman) y cómo él se convirtió en mi primer agresor y todas las situaciones que viví dentro de esta familia”, recordó.



Y lamentó que: “nunca recibí realmente un apoyo de ellos cuando viví todos estos momentos de verdad muy traumáticos, de verdad muy lamentables de mi vida. Estas situaciones en mi vida me llevaron a repetir ciertas situaciones en donde mi situación se fue complicando. Tuve que estar en refugios porque no conté con mi familia”.

A su tía Ginny Hoffman la calificó de cómplice. “Cuando escucho estos comentarios de mi tía (Ginny Hoffman) en donde ella habla sobre que alcemos la voz como mujeres y que tengamos esta empatía hacia los niños. Que ella había visto muchos niños abusados y violentados y que eso le rompía el corazón, fue ahí en donde se rompió algo en mí. Dije: ‘¿Cómo es posible que esas personas se atrevan a decir eso cuando fueron cómplices de esta situación durante tantos años?’”, dijo.

¿Qué piensa de YosStop?

Daff dijo que se siente mal por YosStop, quien está acusada por el delito de pornografía infantil, pero que su accionar no fue el correcto.



“Siente feo por lo que está pasando”, expresó.



“Que sea mi familia no me ciega a darme cuenta de la forma tan injusta que ella interpretó y describió esta información y cómo hace uso de ella (...) No puedo cegarme a lo que pasó porque no estoy de acuerdo con lo que hizo”, concluyó.