Frío ambiente en Houston para ver el debut de Honduras ante Granada el martes

HOUSTON.- La venta de boletería marcha a paso lento para el juego de la Selección de Honduras ante Granada el martes que marca el inicio de su camino en Copa Oro. Todos esperan duelo ante Panamá.



Pese a la gran comunidad de hondureños en el estado de Texas, la Selección de Fútbol catracha no estaría tan arropada para su debut de Copa Oro ante Granada el martes a las 7:00 de la noche, (8 de Houston).



El día, horario y el desconocimiento por su rival, hacen que el partido no sea tan atractivo para que los catrachos decidan asistir a este compromiso oficial. Muchos hondureños consultados consideran que es un día de trabajo y prefieren quedarse en casa viéndolo por TV, mientras que otra cantidad ya tiene su boletos en mano y estarán presenciando el encuentro.



Eso sí, pese a ser un compromiso con programación doble por el Panamá-Qatar de preliminar, no se visualiza un llenazo aún y cuando las expectativas de Concacaf son altas en tema de ingresos a los estadios ya en el estado de Texas el uso de la mascarilla no es obligatoria y no existen restricciones dentro del inmueble.



Para esta primera jornada del grupo D, los boletos tienen un valor de 30 dólares el más barato y 85 el más caro que es es el que está frente a la cancha con una mejor panorámica para ver el partido.

El sábado los hondureños se vuelcana a apoyar

La expectativa es diferente para el segundo compromiso de la H que resulta el más atractivo del grupo, Honduras se medirá a Panamá, rival también de la eliminatoria y es el encuentro donde la mayor parte de hondureños tiene boleto comprado.



Los mismos que dijeron que no irían a ver el juego contra Granada, ya tienen boleten mano para el sábado, ya que al ser fin de semana les da la posibilidad de ir en familia o con amigos a presenciar este fuerte choque que podría definir al primer clasificado a cuartos de final en el grupo D.