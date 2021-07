Salud confirma la primera muerte por hongo negro en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fredy Guillén, viceministro de Salud, confirmó este lunes el primer deceso de hongo negro en Honduras. Se trata de una mujer de 30 años y con antecedentes de haber padecido covid-19.

La víctima fue identificada como María Antonia Mejía Alfaro, madre de dos hijos y originaria del municipio de Bonito Oriental, Colón.

La hondureña permanecía en la unidad de Cuidados Intensivos del Mario Catarino Rivas y falleció la tarde del domingo tras no poder superar los estragos ocasionados por la mucormicosis en su cuerpo.

Hablamos de "una paciente joven que tenía antecedente de base que era diabetes y tenía ocho meses de abandonar su tratamiento. Tuvo covid también hace algunos meses y hoy por hoy ya no lo tenía", informó Guillén.

Mejía se encontraba ingresada en el centro asistencial desde el pasado 1 de junio, lugar donde comenzó con el tratamiento anfotericina B utilizado para menguar el crecimiento de "infecciones micóticas graves y potencialmente mortales".

El profesional explicó que se dieron tres factores claves que ocasionaron que la salud de la paciente se agravara con el paso de los días. "Número uno, paciente diabética; dos, antecedente de covid-19 hace algunos meses; y tres que al tener su sistema inmunológico deficiente estos hongos oportunistas atacan, crean las lesiones mucoides y así sucesivamente se agrava el cuadro. Ella recibió todo su tratamiento y al final, lamentablemente, ha fallecido".



De igual forma, Guillén aseguró que la Secretaría de Salud (Sesal) sí cuenta con los medicamentos necesarios para tratar este tipo de enfermedad que se está presentando -actualmente- en personas que han librado la batalla contra el coronavirus.

"Sí, nosotros tenemos medicamentos que actualmente están relacionados con esta mucormicosis". Es preciso recordar que "esta enfermedad no es nueva, tiene muchísimos años de estar con nosotros", precisó.

Tragedia

Entre sollozos y con tristeza en sus ojos, Santos Donaldo Natarén, compañero de hogar de la víctima, dio a conocer que aún guardaba las esperanzas de que ella pudiera superar la mucormicosis, tal y como lo hizo con la covid-19.

"Tuvo una mejoría, le hablaba y ella me entendía. Le decía (si) me escucha apréteme la mano y me la apretaba. Después el hongo no se le detenía. Se le hicieron otras operaciones de raspado y fue deteriorándose más", detalló.

Asimismo, indicó que sus restos serán velados en su casa de habitación y -posteriormente- trasladados hasta su lugar de origen.

El primer caso de hongo negro en el país se registró el pasado 6 de junio. Autoridades de la Sesal manifestaron que el paciente era un hombre de 56 años de edad, procedente del departamento de Cortés.

Una semana más tarde, el 15 de junio, se constató la existencia de un segundo caso que desencadenó en la muerte de María Antonia Mejía.

