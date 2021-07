Hondureños no podrán viajar con perros a Estados Unidos

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acostumbrados a viajar con sus mascotas Howard y Max, dos cachorros de la raza bichón maltés, Patrick y Michelle Corley salieron del país rumbo a los Estados Unidos; lo que podría representar el último viaje a esa nación junto a sus perros.

La imposibilidad de ingresar sus perros, para la pareja de origen estadounidense y para cualquier otro viajero que salga de Honduras hacia los Estados Unidos, radica en la prohibición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La normativa sanitaria impuesta por el gobierno de los Estados Unidos mediante los CDC se debe a que Honduras está incluida en la lista de 100 países del mundo donde hay alto riesgo de contagio de rabia canina.

La restricción del ingreso de perros a los Estados Unidos, desde Honduras y otros 15 países de Latinoamérica, entrará en vigencia a partir del próximo 14 de julio.

LEA: La AHAC emitirá permiso para la comercialización de rutas

Veda duraría 12 meses

“No me gusta esta nueva regla con los Estados Unidos, no entiendo por qué a Honduras la incluyen en esta lista grande de países que tienen prohibido entrar a los Estados Unidos con los perritos”, expresó Patrick Corley antes de partir hacia Florida desde Toncontín.

El estadounidense reconoció que “el proceso (zoosanitario) en Honduras es muy bueno, incluye muchos detalles, hay mucha validación y los veterinarios de nosotros (sus mascotas) son graduados en una escuela especial para veterinarios en Estados Unidos”, ironizó.

La doctora Emily Pieracci, oficial médica veterinaria de la División de Migración Global y Cuarentena de los CDC, dijo a la cadena televisiva CNN: “Creo que es importante enfatizar que esta es una suspensión temporal. Esta no es la solución a largo plazo”. Añadió, “es probable que la suspensión inicial sea de 12 meses”.

ADEMÁS: Viajeros vacunados no presentarán prueba de covid al ingresar a Honduras

Las aerolíneas aplicarán la normativa. Foto: Jhony Magallanes/Emilio Flores/El Heraldo



Dos casos de rabia en 2020

Honduras está entre los países que no ha podido erradicar la rabia canina y, en el afán de evitar contagios, Estados Unidos restringió la llegada de perros desde nuestro país.

La doctora Reina Velásquez, coordinadora de la Unidad de Zoonosis de la Secretaría de Salud, manifestó que “el país tenía avances muy grandes, no teníamos casos de rabia canina en el país desde el año 2013, que se dio el último caso”.

Reveló que “lastimosamente por una emergencia de dengue que hubo en el año 2019 y la pandemia que se generó a partir del año pasado, hubo una región que tuvo coberturas bajas (de vacunación) y el año pasado tuvimos dos casos de rabia en perros”, apuntó.

Velásquez exteriorizó: “Todavía no somos declarados libres de rabia urbana, por esa razón estamos con ese estatus de país de alto riesgo de contagio de dicha enfermedad”.

Aunque la vacunación de los caninos para combatir la rabia es permanente en el país, no se ha podido eliminar esta enfermedad por completo. Los últimos dos casos de rabia se reportaron el año anterior en la zona urbana de San Pedro Sula.

ES DE INTERÉS: Hondureños gastaron 37% más en viajes al extranjero para vacunarse contra covid-19

Certificados zoosanitarios

El director del Departamento de Cuarentena Agropecuaria del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), Orlin Ramírez, explicó que “SENASA es el responsable de emitir el certificado zoosanitario de exportación para que los animales puedan entrar a Estados Unidos; una vez que esto entre en vigencia SENASA va a tener que comenzar las negociaciones con Estados Unidos”.

Esta institución estatal no ha recibido un comunicado oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos o en su defecto, del CDC, para que no se sigan emitiendo permisos zoosanitarios, que permiten a los viajeros llevar a sus mascotas a ese país, afirmó Ramírez.

Sin comunicado formal o no, lo que si es cierto es que a partir del 14 de julio no podrán ingresar a la nación del norte perros provenientes de Honduras.

Senasa y Salud deberán luchar para erradicar la rabia. Foto: Jhony Magallanes/Emilio Flores/El Heraldo

Con la finalidad de que la población tenga un panorama claro sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas, EL HERALDO consultó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Instituto Nacional de Migración (INM), sobre qué se estaba haciendo para revertir esta situación, pero la respuesta fue que no era su competencia, sino, de SENASA y la SESAL.

En Honduras se vacunan anualmente a 1,200,000 perros y 80,000 gatos; ambos grupos de animales pueden desarrollar la rabia. Si usted tenía pensado salir de viaje con su mascota hacia Estados Unidos, tenga presente que no podrá hacerlo a partir del 14 de julio. Asimismo, si un extranjero ingresó a Honduras y quiere regresar a Estados Unidos, la única manera de recuperar a su mascota es hacerla pasar seis meses residiendo en otro país sin riesgo de rabia.

VEA: Firma francesa aún debe a Honduras 300 mil Documento Nacional de Identificación