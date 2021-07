Paul McCartney enciende las redes al cantar en fiesta privada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantautor británico Paul McCartney, está causando sensación en las redes sociales luego de que se difundiera un video donde aparece cantando en una fiesta privada al lado de su esposa Nancy Shevell.

Durante la grabación de más de dos minutos, se ve al exBeatle sosteniendo un micrófono, bailando y cantando junto a su amada quien desaparece del cuadro pocos segundos después.

Sin embargo, ese es el momento cuando Sir Paul MacCartney entra en acción. Y es que, con una seña pide a su esposa que se acerque y es entonces cuando se quita el saco que llevaba puesto para comenzar a cantar 'I saw her standing there' de The Beatles, mientras se escuchan las primeras notas de la melodía entonadas por una banda que se encontraba presente.

En el clip es posible observar y oír cómo los asistentes ovacionan a la estrella, quien no dudó en empoderarse del improvisado escenario que se formó a su alrededor.

"Paul McCartney":

"Paul McCartney":

Por las reacciones a este video en la graduación de su nieta.

En un principio se creyó que la presentación había sido parte de un acto sorpresa en la graduación de una de sus nietas causando euforia en los internautas, quienes rápidamente lo hicieron tendencia y pedían en un post "querer un abuelo así".

Pero la verdad de los hechos es que, la actuación de McCartney corresponde a una improvisación que hizo durante una fiesta de la empresa New England Motor Freight (NEMF) de la cual su esposa es ejecutiva.

