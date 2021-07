Laura Bozzo se aisla ante posible contagio de covid-19

Los cibernautas reaccionaron de inmediato. Muchos le desearon una buena salud; mientras otros cuestionaron a la conductora las razones por las que no se ha vacunado. Foto: Instagram/laurabozzo_of

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La presentadora Laura Bozzo se encuentra actualmente en confinamiento debido a que estuvo expuesta al covid-19.



La peruana decidió recluirse porque estuvo en contacto con personas que han informado tener el virus, por lo que como medida de precaución, y evitar algún contagio, decidió aislarse.

Bozzo también reveló que no cuenta con ninguna dosis de la vacuna.

"Les cuento que ando en aislamiento hasta el viernes por haber tenido contacto con personas con covid y no estar vacunada", reveló en su cuenta de Instagram.



La también conocida como Señorita Laura recientemente concluyó su participación en un reality de baile, pero no mencionó si en esa producción hubo algún contagio. Sin embargo, acompañó el mencionado mensaje con un par de imágenes de su rostro y un link con información sobre covid, mencionó que hasta el momento no ha tenido ninguna síntoma que la haga pensar que tiene el virus.



"Estoy bien y trabajando en dos formatos nuevos La casa de los infieles y La casa de las tentaciones que son realitys que les van a encantar", agregó."Y vamos a renovar mi programa".

Los cibernautas reaccionaron de inmediato. Muchos le desearon una buena salud; mientras otros cuestionaron a la conductora las razones por las que no se ha vacunado y la invitaron a hacerlo cuanto antes.