Jefe de Fuerzas Armadas de Honduras: La soberanía no es negociable

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Honduras es un territorio que se mantendrá siempre unido", esas fueron las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Tito Livio Moreno Coello, durante un evento con autoridades de Estados Unidos.



El general reaccionó así, durante una entrevista con Radio América, al señalar que hay "muchos cabeza caliente" en el país que han olvidado cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, que es defender el territorio hondureño de cualquier amenaza y para ello están dispuestos a derramar su sangre.

LEA: Las ZEDE podrán crear su propia policía, fiscalía y hasta hospitales



Aunque no hizo alusión directa a las Zonas Económicas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), criticadas por distintos sectores que las califican como la venta del territorio nacional a extranjeros, para muchos sus declaraciones hacen referencia a que la soberanía no es negociable.



"Toda amenaza de cualquier tipo será contrarrestada a costa de nuestra propia sangre, pero nuestros espacios geográficos, marítimos, aéreos y terrestres no son negociables y los defenderemos como soldados prestos a mantener nuestra integridad territorial, la soberanía y nuestra dignidad de nación”, agregó.

LEA: ¿Qué son las ZEDE y por qué generan tanta polémica en Honduras?



Sus declaraciones surgen luego de reconocer que “nos vemos expuestos cada día, no solo a amenazas del crimen organizado y narcotráfico, sino de cualquier tipo”.



Moreno Coello participó el viernes en la entrega de un importante donativo por parte de Estados Unidos consistente en la lancha patrullera “Río Aguán”, destinada a operaciones marítimas como patrullajes costeros, misiones de búsqueda y rescate humanitario.

Semanas atrás, en referencia a las ZEDE, Moreno Cuello aseguró que las Fuerzas Armadas de Honduras ejercerán jurisdicción sobre estos espacios ya que la institución "no tienen ninguna restricción para ingresar a cualquier zona o cualquier espacio geográfico de nuestro territorio nacional, vamos a cumplir con nuestra función constitucional, vamos a cumplir al ejercer la soberanía en todo el territorio como la ley lo establece".

ES DE INTERÉS: Más de 126 alcaldes contra instalación de las ZEDE



"Vimos el reglamento de las ZEDE, hicimos las observaciones para que no quede en la ley ningún vacío, que se pueda establecer cual es la función de las FFAA en cuanto a mantener nuestros espacios geográficos, soberanía e integridad territorial", apuntó.

Finalmente, aseguró que "la función de las Fuerzas Armadas se van a cumplir en cualquier espacio del territorio nacional".