Final Copa América: aficionados que entrarían al Maracaná presentan pruebas covid falsas

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- La CONMEBOL detectó "una considerable cantidad de pruebas PCR fraudulentas", presentadas por personas que contaban con acreditación para asistir el sábado al estadio Maracaná, donde Brasil enfrentará a Argentina en la final de la Copa América.



El organismo rector del fútbol en Sudamérica enfatizó en un comunicado que esas personas "no podrán ingresar al estadio".



Mediante el comunicado del sábado, la CONMEBOL no precisó el número de pruebas falsas de covid-19 que había detectado. Sin embargo, mencionó que las personas que las habían presentado buscaban ingresar tanto a la tribuna dispuesta para seguidores de Argentina en el recinto como a aquélla reservada para los hinchas locales.



"Todos los asistentes deberán presentar la prueba de laboratorio con resultado negativo para poder acceder", recalcó la organización.



"No se hará ninguna clase de excepción. Se recomienda portar en todo momento el resultado impreso en papel para una mejor verificación y evitar contratiempos".



La víspera, la alcaldía de Río de Janeiro aprobó el 10% de aforo en el Maracaná para la final. Ello no implicó la venta de entradas, sino un permiso para que asistieran personas con invitaciones o acreditaciones expedidas por la CONMEBOL, cumpliendo con una serie de restricciones.



Los asistentes deberán guardar una distancia mínima de dos metros entre cada persona o familia en el graderío. Y la CONMEBOL se comprometió a que todos los espectadores invitados deberían presentar una prueba negativa de coronavirus.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que 2,100 entradas que le corresponden serían entregadas de forma gratuita a residentes argentinos en Brasil, incluidos futbolistas, entrenadores e integrantes de cuerpos técnicos que se desempeñan en el país vecino.



Brasil ha confirmado más de 531,000 decesos por coronavirus, el segundo mayor número en el mundo.



