Honduras: Alberth Elis a punto de perderse la Copa Oro al no estar recuperado de la lesión

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras arribó anoche con malas noticias a Houston, Estados Unidos, para encarar la Copa Oro que inició el pasado 2 de julio con la ronda preliminar.



La Bicolor salió el viernes de San Pedro Sula llena de optimismo con un único enfoque, hacer lo que nunca se ha hecho: ganar el certamen de selecciones de la Concacaf.



Baja

El seleccionado estrella de la H, Alberth Elis, podría quedar fuera de la Copa Oro, pues tras la lesión que sufrió en la Liga de Naciones -por la que fue operado el 11 de junio del menisco de cuerno posterior del lado derecho de la rodilla izquierda- aún no se ha recuperado del todo.



"No me animo a descartarlo", dijo el director técnico de la Selección, Fabián Coito. Los planes del estratega y cuerpo técnico es esperar el desenvolvimiento de Elis en el primer partido ante Granada para tomar decisiones.



"No me animo a decir que llegue al 100%, pero no estoy seguro de que llegue en las mejores condiciones para el primer partido, y ahí vamos a tomar la decisión", advirtió Coito.

Debut en Copa Oro

La Selección cinco estrellas, que en el historial de Copa Oro nada más ha faltado a la del 2002 tras no clasificar, debutará el próximo martes a las 7:00 de la noche frente a la caribeña Granada. Luego, el sábado 17 de julio contra Panamá y cerrará la ronda de grupos el martes 20 ante la invitada Qatar.



