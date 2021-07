Cuatro variantes del coronavirus circulan en 12 departamentos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 12 de los 18 departamentos de Honduras ya circulan las cuatro variantes del coronavirus identificadas por el Laboratorio Nacional de Virología, dijo a EL HERALDO la directora de la entidad, Mitzi Castro.



Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, La Paz, Valle, Cortés, Copán, El Paraíso, Yoro, Intibucá, Ocotepeque y Choluteca son los departamentos en los que gamma, de Brasil; alfa, de Reino Unido y beta, de Sudáfrica, así como la D11519, son las que viven en los organismos de las personas.

DE INTERÉS: Pandemia del covid-19 parece no tener fin en Honduras



Castro, viróloga, mencionó que en el territorio nacional pueden estar conviviendo otras mutaciones del SARS-CoV-2, como la delta, delta plus, lambda y épsilon a falta de información genómica que confirme sus presencias.



“Es una posibilidad de que ya estén en Honduras, pero todavía no tenemos nada oficial, hasta el momento es una especulación”, aclaró.

LEA: Julio sería el peor mes de la pandemia: se confirma un caso cada minuto



Precisó, en ese sentido, que en junio pasado se envió a Panamá muestras para que descartaran a la delta, una de las cepas más infecciosas, según expertos. El Laboratorio, a la fecha, ha analizado más de 900 muestras que han confirmado a las variantes gamma, alfa, beta y a la D11519.



Honduras, en más de un año y tres meses, superó los 271,000 casos de coronavirus y acumula más de 7,000 muertes, cifras que lo ponen como uno de los más afectados de Centroamérica.



Pero médicos estipulan que en el país ya se han enfermado casi un millón de personas que no entraron a los registros oficiales, mientras que las funerarias asociadas contabilizan más de 15,000 muertes relacionadas con el covid-19.





ADEMÁS: Cierran 38 triajes en zonas centro, sur y oriente por falta de fondos