Sin oxígeno triajes tras alta demanda de pacientes en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los centros de triaje viven su peor etapa sanitaria, ya que además de no tener cupos en las salas de estabilización y verse forzados a realizar cierres temporales por la falta de camillas y personal, ahora no cuentan con tanques de oxígeno.

La denuncia surgió del familiar de un paciente ingresado a un triaje, esta hizo eco en la capital, ya que manifestó su preocupación porque en los triajes no hay tanques de oxígeno.

El jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, manifestó que debe de haber planificación por los coordinadores. “Si yo sé que tengo la sala muy llena, tengo que planificar cuatro días atrás para no quedarme sin oxígeno, pero si voy a esperar a que se acabe... Son cuestiones políticas que no me corresponden pero me enojan porque estamos jugando con la vida de los seres humanos”.

Esto generó que los coordinadores manifestaran que, en efecto, están sin oxígeno, pero también dijeron estar molestos por la versión de las autoridades de Salud, ya que quien les coordina la obtención del oxígeno es la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Por su lado, el coordinador del triaje del Jesús Milla Selva, Juan Carlos Guevara, manifestó preocupación ya que ayer solicitó desde las 6:30 AM 15 tanques de oxígeno, eran las 3:00 PM y aún no obtenían respuesta, ya que les llega pero tarde.

“El problema es que por la alta demanda de pacientes, la falta de cupo en los hospitales, el proveedor se ve sobresaturado y la producción es insuficiente para los triajes porque estamos consumiendo entre 50 y 75 tanques de oxígeno por cada centro a diario, y antes era menor”, lamentó.

Esta situación la vivieron cuatro triajes más, como el CCI, CCG, Católica y Mayangle, menos el Juan Pablo II porque está abastecido.

El galeno adelantó que esto puede complicar la salud de los pacientes.