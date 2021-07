Honduras: Imprudencia y la lenta vacunación causan colapso de triajes y hospitales

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La imprudencia ciudadana en la capital y en otras partes del país, donde la población con conocimiento de causa ya no conserva las medidas de bioseguridad y asiste con más frecuencia a lugares en los que se aglomeran las personas, está provocando el repunte de casos al igual que muertes por covid-19.

Tal situación, combinada con la lenta vacunación de los hondureños, ha ocasionado el colapso de los centros de triaje y los hospitales, cuya ocupación supera el 100%.

La falta de pago a personal de salud e insuficiencia de insumos médicos, entre ellos oxígeno, agrava la problemática, cuyos decesos por el virus sobrepasan los 7,000 y hay más de 271,000 casos confirmados a nivel nacional.

Si bien volver al confinamiento no es viable para la economía, la ciudadanía no puede seguir relajándose aun y cuando solo 67,549 personas hayan recibido ya las dos dosis de inmunización contra el coronavirus.

Mientras que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) se llaman al silencio y no asumen su responsabilidad en la adecuada gestión de la pandemia, llegando al extremo de culpar a los coordinadores de los triajes ante la carencia de oxígeno que es vital para el tratamiento de pacientes en salas de estabilización con afectación en sus pulmones a la espera de un cupo en los centros hospitalarios.

Planificar bien

“Si usted se planifica bien, se proyecta bien; si sé que tengo la sala muy llena yo tengo que anticipar cuatro días atrás para no quedarme sin oxígeno, pero no voy a esperar que se me acabe el oxígeno para estar pidiendo; esas son cuestiones políticas que no me importan a mí, pero sí me enoja”, declaró el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Book.

Los encargados de los triajes salieron al paso ayer ante los señalamientos de funcionarios de la Sesal, quienes aseguraron que se atraviesa por una situación crítica en estos establecimientos de atención en los que se requieren de 60 a 75 cilindros de oxígeno diarios cuando antes la demanda era de 30 tanques.

“La cantidad de cilindros de oxígeno que nosotros tenemos debido al exceso de pacientes no es suficiente. Estamos sumamente indignados porque se nos dice que no hacemos nuestro trabajo”, mencionó el doctor Ángel Díaz, quien coordina el triaje ubicado en la Universidad Católica de Honduras (Unicah).

Contradicción

Aunque el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció el miércoles anterior en cadena nacional que ya se había inoculado a más de un millón cien mil hondureños, el informe sobre los avances en la vacunación contra el covid-19 que emite Salud subraya lo contrario.

De los 6.8 millones que es la población elegible a vacunarse durante este año suman 980,363 dosis aplicadas de las cuales 912,814 corresponden a la primera e igual número de favorecidos y 67,549 personas que ya completaron su esquema de inmunización en el período comprendido entre el 25 de febrero al 7 de julio, según el reporte al que tuvo acceso EL HERALDO.

Un total de 2.7 millones de vacunas se han recibido a la fecha y están programadas a ser recepcionadas 365,040 dosis del inoculante en el transcurso de este mes.

A San Pedro Sula arribará hoy un lote de 180,200 vacunas de AstraZeneca que son parte del mecanismo Covax para luego ser trasladado a Tegucigalpa, se informó.

Un grupo de personas se quejaron ayer porque acudieron a los lugares habilitados para inocularse, sin embargo, no les aplicaron la vacuna debido a que solo estaban suministrando la segunda dosis, específicamente de AstraZeneca.

Por otro lado, fueron inoculados ayer vendedores de todos los mercados capitalinos, así como a productores de arroz en Colón.

De 31 países de América Latina y el Caribe, Honduras se sitúa en penúltimo lugar con tan solo el 0.6% de la población con esquemas de vacunación completos, de acuerdo con una publicación del portal Our World in Data.

