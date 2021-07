Papá de capturado por muerte del italiano: "No hay culpables, fue el pueblo que se levantó”

CHOLUTECA, HONDURAS.- "Todo Yusguare sabe que ahí (crimen del italiano) no hay culpables porque fue el pueblo que se levantó", fueron las palabras de Jorge Méndez, hermano de Juan de Dios Flores, presunta víctima del extranjero linchado por una turba enardecida.



El hondureño llegó este viernes a los tribunales de justicia porque agentes de la Policía Nacional capturaron a su hijo, señalado como uno de los presuntos responsables de participar en la muerte de Giorgio Scanu.

El hombre contó que durante la brutal golpiza a Scanu, su hijo se asomó a la puerta y el italiano lo golpeó y le provocó una herida que lo envió al hospital del sur, donde fue detenido por la Policía Nacional.



"Yo pienso que en este país debe haber justicia. Me mató un hermano y con valor y esperanza en las autoridades y los medios de comunicación, espero que esto no se quede así", enfatizó.



El hombre explicó que tras la muerte de su hermano (el indigente Juan de Dios Flores), le pidieron a la Policía "que trataran de ver cómo sacaban al hombre (Giorgio Scanu) del país. Dicen que a mi hermano lo agredió por una plantita, hubiera buscado a nosotros, la familia, yo le hubiese pagado las plantitas".

"Mis hijos no se meten con nadie y lo puede comprobar en Yusguare. Todo Yusguare sabe que ahí no hay culpables porque fue el pueblo que se levantó. El hombre (Giorgio Scanu) no se aguantaba", agregó.

Detención

Elmer Gómez, hijo del entrevistado y sobrino del indigente supuestamente asesinado por el extranjero, es sospechoso de participar en el crimen de Scanu. Este viernes fue detenido.

Los pobladores aseguran que tomaron la justicia por sus propias manos después del asesinato de una persona de la tercera edad (un indigente identificado como Juan Flores) a manos de Scanu. El crimen de Juan Flores ocurrió un día antes y aunque hubo denuncias, aseguraron que las autoridades se quedaron de brazos cruzados.

