Gustavo Leone, el argentino que se enamoró de Honduras: "la calidad humana es increíble"

TEGUCIGALPA., HONDURAS.- ¿Recuerdas haber visto alguna vez la cinta 'The Zwickys: Venganza y Justicia'? o ¿3:6 Hasta el Amanecer? Y qué tal ¿la Ruta del Sabor Catracho? y ¿Hoy es tu día de Canal 11? Si la respuesta es afirmativa, sabrás muy bien de quién hablaremos a continuación.

Este argentino multifacético -radicado en Honduras- se describe como una persona muy sencilla, optimista, trabajadora y cien por ciento transparente. Y a dos años y medio de permanecer en suelo catracho, ya ha captado la atención de miles de seguidores que revelan estar cautivados por cada uno de sus talentos innatos ¿Ya adivinaste de quién se trata?

¡Sí! Es nada más y nada menos que Gustavo Leone: un exfutbolista, modelo, actor y presentador de televisión que asegura estar encantado de la nación cinco estrellas y no querer partir de ella -quizá- nunca más.

¿Hay algo más que no pueda hacer este artista? Bueno, chequemos todo lo que compartió con EL HERALDO.

En los reflectores...

¿Quién es Gustavo como persona?

Soy super sencillo, transparente, natural. Lo que ven en redes es lo que soy. A nivel personal soy una persona muy trabajadora y muy amistoso.

A lo largo de tu carrera te has desarrollado en muchos ámbitos, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Si nos vamos a años atrás, jugué profesionalmente fútbol en Argentina. Llegué a la primera divisón del Club Atlético Tigre, eso fue cuando tenía unos 17 o 18 años. Lo que sucedió fueron diferentes lesiones porque no llevaba un nivel de vida como deportista (no me cuidaba tanto) y como consecuencia dejé el fútbol. Es ahí donde arranqué en el modelaje.

En Argentina se me dio la posibilidad de estar en diferentes campañas publicitarias. Me llamaron de un certamen -Best Model Argentina- y el que ganaba se iba a Best Model Of The World que iba a ser en Turquía. Esa fue mi primera experiencia incluso saliendo del país.

Gané el certamen y me fui para Turquía, quedé en quinta posición. Regresando es cuando decido meterme en la actuación y la empecé a estudiar.

Pero, en el ámbito académico ¿qué profesión tienes?

Yo arranque en Argentina lo que se llama martillero público que vendría siendo acá como los que hacen subastas o los que venden bienes raíces en general. Todo fue muy rápido. Yo no me quería meter en los medios de comunicación ni nada, pero se me abrieron las posibilidades en televisión. Me perfeccioné pura y exclusivamente desde el punto de vista artístico y no académico.

¿De dónde deduces que te iría bien en la actuación?



Fue suerte la verdad. Sabía que ocupaba preparación -aunque mucha gente piense que ser actor es normal- actuar es complicado. Lo curioso es que fui a una clase de actuación para probar si me gustaba o no esa área y me terminó encantando la clase, todo lo que sucedió ahí.

¿Dónde haces tu debut?

En el teatro fue en Buenos Aires, en el Teatro El Vitral. Luego, cuando se destacó realmente el asunto fue en Estados Unidos, cuando hice '3:6 Hasta el Amanecer', una película con la actriz mexicana Ariadne Díaz y Omar Germenos. Ese fue mi primer gran logro como actor y que me abrió muchísimas puertas después.

¿Cuándo fue la primera vez que visitaste Honduras y por qué razón?

En el 2013 llegué a Honduras por primera vez, precisamente en Siguatepeque. Vine a hacer una película. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y surgió la oportunidad de hacerla con talento gringo y latino en suelo catracho.

¿Cuál fue la motivación de quedarte en Centroamérica?

Después de 2013 vine todos los años. En 2017 se me abrieron algunas ofertas acá, pero más allá de eso veía a Honduras como una tierra de oportunidades, desde el punto de vista de crear cosas nuevas y emprender. Es un país virgen en muchas áreas y eso se transforma en oportunidades para poder realizar muchas cosas buenas.

En 2019, solo venía por tres meses nada más. Estaba gestionando la producción de una película que la iban a hacer en República Dominicana y yo dije que en Honduras se podía realizar por los lugares increíbles que tiene.

Cuando me vine me empezaron a hacer ofertas e invitaciones laborales. Entonces me dije: 'lo que había pensado en 2017 ahora lo podría llegar a hacer' y me terminé quedando.

Fue una locura porque me vine con una sola maleta, no tenía nada, mis cosas estaban en Argentina. Fue logísticamente difícil, pero lo logramos.

¿Cómo catalogas todos estos años que has vivido aquí?

Maravillosos, de los mejores y de mucho aprendizaje. Yo en Honduras me siento cómodo, como en mi casa porque la calidad humana que tiene el hondureño es increíble. Fueron dos años y medio de crecer, de montar mi productora que ya está caminando muy bien.

Los veo muy positivos, estoy feliz y no me arrepiento de nada. De hecho me quedo en Honduras, no me quiero ir.

Uno de los proyectos que Leone consiguió concretar en Honduras fue abrir su propia productora audiovisual.

Trabajas actualmente en Canal 11, en la revista 'Hoy es tu día', ¿qué tal tu papel de presentador?

Bien. Contento. Siempre tuve una relación muy querida con el 11, siempre me invitaban cada vez que venía al país.

¿Has sufrido discriminación aquí en Honduras?

No. Cero discriminación. La verdad es que me recibieron súperbien.

¿Cómo calificas tu crecimiento profesional?

Fueron procesos altibajos la verdad. Llegué a Estados Unidos y he podido estar en Telemundo, en una alformbra roja de Billboards, teniendo unas personalidades increíbles a mi lado.

Pero, hoy me encuentro en una bonita posición donde me siento muy cómodo y creo que mi idea y la persistencia con la que estuve en los últimos años, el esfuerzo y el trabajo que fui forjando, mi idea es que siga en alza y creciendo poco a poco.

¿Tienes metas que no has podido concretar hasta ahora?

Soy una persona que vive en el hoy. Creo que el futuro genera ansiedad y el pasado depresión, entonces trato de siempre vivir en el hoy. Tengo mis metas a mediano plazo, pero me gustaría volver al cine y hacerlo en inglés. Esa es una de mis metas que se va a dar cuando se tenga que dar.

Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu presente, ¿lo harías?

Lo dejaría tal y como está, incluso lo malo y lo bueno. Todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser. Lo malo me ayuda a forjar mi personalidad y a superarme y, lo bueno, bienvenido sea.

También eres muy popular en TikTok...

Lo de TikTok fue algo bien loco en la pandemia. La aplicación no me gustaba al principio. Siempre hacía contenidos en Instagram, en YouTube y demás, pero de repente hago un video en TikTok y me vio como un millón y medio de personas.

Era como: ‘¡Qué! No lo puedo creer’. Empecé a investigar y a hacer más cantidad de TikToks, metiéndole mi condimento actoral. Fue un impacto super increíble. Ahora tengo casi 600,000 seguidores y me siguen de todos lados.



Amigo de la soledad

Uno de los aspectos que ha formado parte -casi inherente- de la trayectoria de este artista de 32 años es la soledad. Sin embargo, Gustavo asegura que esto nunca representó ninguna problemática en su vida emocional.

"Extraño muchísimo a mi familia, mis papás ya están un poco grandes de edad. De hecho tengo ganas de que este año vengan a Honduras. También extraño a mis hermanas y sobrinos".

¿Cómo disfrutas de tu tiempo libre?

A mi me encanta mucho el ejercicio, siempre trato de hacerlo y jugar fútbol con mis amigos. Me gusta leer, escuchar música, me encanta la soledad y así me desconecto del día.

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?

Fortaleza: Soy una persona que vive en positivo, enfrento los problemas desde un punto de vista más óptimo.

Debilidad: Soy una persona ansiosa, un poquito intenso en el trabajo. Creo que es una debilidad, pero la hiperactividad me la complica un poco.

¿Qué logra conmoverte?

Lo que me conmueve demasiado es poder ayudar a las personas que están en situación de calle. Trato de siempre estar ayudando y no solo de estarlo publicando en las redes.

De hecho, ahora voy a arrancar un proyecto en el que voy a estar yendo a diferentes zonas donde la gente realmente necesita y les estaré dando algún tipo de colaboración.

¿Hay algo a lo que le temes?

Hablando normal a las alturas. Luego no hay algo que me dé temor.

Actualmente, se desempeña como presentador en una revista televisiva de Canal 11.

¿Cómo describirías a tu mujer perfecta?

La mujer perfecta más allá del físico... (obviamente es lo que primero que entra a los ojos). Me gusta que sea sencilla, trabajadora, independiente y campechana. No me gustan las personas fresas. Me gusta más que sea simpática y buena onda.

Y desde el punto de vista físico, sí me gusta que sean flaquitas. No me gusta lo voluptuoso. Me atraen las típicas petite, ese estilo.

¿Qué piensas de la familia? ¿Te gustaría casarte y tener hijos?

Sí, me encantaría casarme y tener hijos. No me apuro, no me baso en estructuras sociales de tiempo. Mi familia es mi trabajo y me dedico full a eso.

¿Te consideras un hombre romántico o eres poco expresivo?

Soy una persona muy romántica, muy sentimental puertas adentro, pero puertas afuera tampoco es que voy a andar de meloso. Soy más reservado.

¿Qué piensas de tu físico?

La belleza es subjetiva. A lo que uno le parece bello a otros les parece feo. Trato de siempre mantenerme lo mejor posible físicamente –no solo por lo superficial­­- sino por la salud también. Ahí uno recibe los halagos en la redes sociales y siempre son bienvenidos.

¿Cómo te gustaría que fueran tus últimos días?

Me gustaría estar feliz con lo que hice en mi vida, realizado. Tal vez estar en medio de una playa mirando el mar, pura y exclusivamente en paz. Rodeado o no de gente, no creo que sea algo importante sino estar bien conmigo mismo.

Lo que más te gusta de Honduras

Calidad humana de su gente. Gastronomía. El turismo que se puede hacer. Tiene lugares maravillosos. Es una tierra de oportunidades para quien las sabe ver.

