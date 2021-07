ZEDE de Roatán proyecta diez mil habitantes para 2025

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras gran parte de la sociedad hondureña rechaza a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), algunas ya están haciendo proyecciones de la densidad poblacional.

Según la Carta Enmendada y Reformulada de la ZEDE Próspera, se espera que en 2025 esta ciudad modelo alcance los diez mil habitantes.

Esta normativa interna fue aprobada en septiembre de 2019, sin embargo, debido a las presiones de los habitantes de la zona donde se establecerá la ciudad modelo se ha imposibilitado la instalación de residentes.

Si la ZEDE que se instauró en Roatán desea cumplir con esta expectativa, deberá registrar a partir de ahora al menos 2,500 residentes al año, unos 208 cada mes.

Por un estatus de residente, cada hondureño deberá desembolsar anualmente 260 dólares y 1,300 dólares si se trata de un extranjero.

Uno de los objetivos de Próspera es que cada residente sea un empleado de las empresas offshore que se aperturarán.

Al 2025, la ciudad modelo de Roatán tiene previsto una inversión extranjera de 500 millones de dólares.

Repudio

El rechazo a las ZEDE sigue creciendo en los diferentes municipios del país. El jueves, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano expresó que mientras siga siendo la máxima autoridad del municipio, no permitirá que se instale una ZEDE. “Aquí en Choluteca mientras yo sea alcalde no se monta una ZEDE y le digo a la población más humilde que no se dejen engañar”, expresó.

De su lado, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda manifestó que “necesitamos promover la inversión privada con empresarios nacionales e internacionales que vengan a adaptarse a las leyes de nuestro país, hablar de ZEDE es algo desconocido, hay un rechazo total de la población, por lo tanto seguiremos impulsando el desarrollo de esta ciudad como lo hemos venido haciendo desde hace 20 años”.

