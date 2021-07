Este ingreso se debe tener para ser de la clase media, según el Banco Mundial

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El desarrollo socioeconómico registró un significativo retroceso en 2020 y se corre el riesgo de que la crisis se vuelva permanente, a menos de que los gobiernos impulsen reformas enérgicas para los próximos años, de acuerdo con un informe del Banco Mundial (BM).

Detalla que como resultado de la pandemia del covid-19, en América Latina y el Caribe, que tiene una población de 646 millones de personas, en el año anterior la clase media se redujo al 37.3%, la clase vulnerable creció al 38.5% y los pobres representaron el 21.8%.

Pero ¿qué determina a la clase que se pertenece? Según el BM, la clase media está conformada por quienes tienen un ingreso per cápita entre 13 y 70 dólares al día, eso equivale a un rango de entre 309 a 1,665 lempiras en Honduras, al cambio actual de 23.78 lempiras por dólar.

Mientras que clasifica a los vulnerables como aquellas personas que tienen un ingreso de entre 5.50 y 13 dólares diarios, es decir entre 130 y 309 lempiras. Entre tanto, los pobres obtienen un ingreso de 5.50 dólares (130 lempiras) al día y los que están en la línea de extrema pobreza viven con 1.90 de dólar (45 lempiras).

En Honduras

La población de Honduras suma 9,450,310 personas a julio de 2021. De esta cifra el 68.7% (6.4 millones de personas) está en condición de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la extrema pobreza subió a 44%. Estiman que alrededor de 600,000 personas cayeron en pobreza en 2020 debido a los efectos de la pandemia en el empleo y el ingreso, aunque no detallan cifras sobre la clase media y alta.

No obstante, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) estima que la clase media hasta 2019 ascendía al 19% de la población. “Estamos hablando de al menos 1.7 millones de personas y únicamente el 12% podría considerarse clase alta con ingresos mayores a 60,000 lempiras mensuales”, explicó Alejandro Kafaty, analista del Fosdeh.

Para Kafaty el porcentaje de clase media es sumamente bajo, ya que en países latinoamericanos no tan industrializados es del 50% y hasta el 70% en países ricos.

La pobreza aumenta

El gasto en reducción de la pobreza incluye educación, salud y programas sociales, pero “no funcionan porque no es una estrategia integral”, indicó el exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, recordó que en 2005 se condonó a Honduras el 60% del monto de deuda que era un saldo de 5,000 millones de dólares, o sea se dejó de pagar 3,000 millones, ese alivio se iba a destinar para un programa de reducción de la pobreza.

Sin embargo, “la pobreza no se disminuyó como se esperaba, siempre estuvo arriba de 60%”, comentó Castillo. Cuando esos fondos se terminaron, el país empezó a endeudarse nuevamente, pero el resultado de toda esa inversión no ha sido el esperado porque la pobreza siempre sigue aumentando con el consiguiente efecto de la migración del país, añadió. EL HERALDO consultó a las autoridades de Finanzas cuánto es el monto que se está destinado este año para la reducción de la pobreza, pero no se obtuvo respuesta.

