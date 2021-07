Defensa de YosStop: 'Yoseline no describe un acto sexual, no lo hace con ese fin lascivo que requiere la pornografía'

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.- Ante el polémico caso de pornografía infatil que enfrenta la youtuber YosStop, un juez de control determinó iniciar un proceso judicial en su contra y mantenerla en prisión preventiva. En consecuencia, Ricargo Cajal, su abogado defensor, aseguró que apelará la decisión del juez porque no se tomaron en cuenta al menos 15 pruebas que demuestran la inocencia de la famosa.

Y es que según la defensa de la famosa, el juez a cargo basó su decisión en un video de apenas 16 minutos donde la joven mexicana habla sobre la agresión sexual que vivió Ainara Suárez aquella noche de 2018, cuando tras salir de una fiesta fue violada a los 16 años por cuatro adolescentes que introdujeron una botella de champagna en sus partes íntimas y grabaron el hecho.

Aunque no se sabe cómo el video llegó a manos de YosStop, la joven lo mostró en su canal de YouTube e insultó a Suárez ante sus más de 10 millones de seguidores, asegurando que simplemente quiso llamar la atención. Fue entonces que la joven acusó a la youtuber y fue detenida hace tres meses al interior de su casa.

LEA: Youtuber 'YosStop' reaparece desde la cárcel y rompe el silencio sobre su captura

View this post on Instagram A post shared by Yoss Hoffman (@justyoss)

“El juez solamente imputó a Yoseline Hoffman por el tema de describir un acto sexual, supuestamente, describe un acto sexual y solamente para resolver eso toma como única prueba el mismo vídeo de su canal de YouTube, Patética Generación, de Yoseline. No hay nada de almacenamiento, no hay nada de posesión, no hay nada de distribución. Eso lo alegó la otra parte, pero el juez desestimó todo eso porque no hay una sola prueba de eso”, argumentó Cajal.

Además, la defensa de Hoffman dijo que la temática del canal de la joven siempre ha sido la crítica y que simplemente se refirió al hecho para emitir su opinión sin fines pornográficos ya que esa grabación ya era viral.

“En ningún momento es un tema de pornografía infantil, no existe ese elemento lascivo, sexual, pornográfico, explícito de excitación que busca este delito, ese es el fin de la pornografía”, dijo el litigante, según El País.

ADEMÁS: Las pruebas presentadas para vincular a YosStop por pornografía infantil

Más argumentos

Otro de los argumentos Cajal es que la youtuber desconocía la edad de Suárez, ya que en el video se tapaba su rostro. De modo que la defensa llevó ante el juez un dictamen pericial antropológico para demostrar que solo por el vídeo era imposible conocer la edad de la implicada, no obstante, el magistrado decidió no analizar este tema al considerar que será evaluado en otras etapas del proceso judicial.

Asimismo, el experto en derecho tomó las frases del video de YosStop para explicar que esta desconocía que se trataba de una violación, sino un acto correspondido. “La propia Yoseline dice: ‘está niña se dejó, se dejó’ ella en ningún momento tiene conocimiento de que esto es un delito de una violencia sexual y mucho menos que es una menor de edad, en ese tema, ¿cómo puede incitar a la violencia contra la mujer?, ella cree que es un vídeo de pornografía de una mayor de edad”, aseveró.

Respecto a los insultos de la youtuber hacia la joven agredida, su abogado dijo que se trataba de un acto de discriminación que se soluciona a través de la vía civil. En suma, explicó que el caso ha tomado relevancia debido a la atención mediática que genera la joven por su popularidad.

Esta semana, Ainara Suárez, la supuesta víctima, declaró que no busca compensación económica ni acuerdo con YosStop. Solamente, quiere que se haga justicia sobre su caso.

ES DE INTERÉS: Condenan a Allison Mack, actriz de la serie Smallville, por reclutar mujeres