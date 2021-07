Dos primeros ministros reclaman liderazgo tras asesinato del presidente de Haití

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- Dos días antes de ser acribillado en su residencia, el presidente haitiano Jovenel Moise había nombrado a su nuevo primer ministro Ariel Henry, un político y neurocirujano de 71 años.



Moise había compartido la noticia del nombramiento a través de su cuenta de Twitter el 5 de julio, pero no se había hecho la juramentación oficial.



Ahora, tras el asesinato del mandatario, se conoció que el ministro saliente, Claude Joseph, será el encargado del país hasta que se realicen las elecciones y resulte electo el sucesor del presidente asesinado, pues es lo que establece la Constitución de Haití.

Sin embargo, Ariel Henry ha impugnado el liderazgo del primer ministro interino Joseph, y además, aseguró que debe someterse a sus directrices, pues ahora es parte de su gobierno.



"Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", expresó en una entrevista con el periódico haitiano "Le Nouvelliste".

Pero aunque muchos insinuaron que entre ambos podría desatarse un nuevo conflicto capaz de aumentar la crisis en el país, Henry afirmó que "hay que llegar a un consenso, no soy el único capitán a bordo" y que argumentó que no quería "echar aceite al fuego”.



Ante la situación, Joseph aún no se ha pronunciado, pero sus últimas acciones parecen indicar que no está dispuesto a ceder, pues fue el encargado de anunciar el asesinato de Moise y el ataque a su esposa y horas más tarde ordenó un estado de sitio en el país, dejando claro que ahora está al mando.

J’ai nommé le citoyen Ariel Henry au poste de Premier Ministre. Il aura à former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation, résoudre le problème criant de l’insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections générales et du référendum. pic.twitter.com/w5qSOjncSJ — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) July 5, 2021

