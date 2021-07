TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Originalmente la Secretaría de Salud (Sesal) había anunciado en un informe técnico que la segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer “será aplicada hasta dentro de tres meses en Honduras”.

Durante la quinta campaña de vacunación contra el covid-19, las autoridades de Salud establecieron que después de aplicar la primera dosis de la vacuna de Pfizer se esperaría un rango de “tres meses” para aplicar la segunda dosis,

El objetivo era vacunar a la mayor cantidad posible de personas con la primera dosis y luego esperar esas 12 semanas mientras llegaban más lotes de los biológicos.

No obstante, al momento de empezar a elaborar este Fact Checking, la Sesal pretendía aplicar un intervalo de tres meses, pero durante el desarrollo de la documentación, las autoridades retrocedieron y anunciaron el 2 de julio que respetarían el rango de 21 a 28 días.

Salud anuncia aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a partir del seis de julio



— Secretaría de Salud (@saludhn) July 2, 2021

21 días, el intervalo recomendado

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO consultó si realmente es cierto que el inmunizante entra en el intervalo de 12 semanas entre la primera y la segunda dosis a recomendación de la OMS y si hay evidencia científica de que los laboratorios fabricantes Pfizer y BioNTech avalen dicha recomendación.

En una conferencia de prensa, antes de cambiar el rango de aplicación, la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Molina, declaró que el esquema de las vacunas de Pfizer es de “dos dosis, con un intervalo de 12 semanas entre la primera y la segunda dosis”.

“Todo esto está basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en escenarios de acceso limitado a la vacuna”, aseguró Molina.

Por otro lado, la Secretaría de Salud amplió que expertos, como la infectóloga Elsa Palou, también confirman que esperar hasta “tres meses para aplicar segunda dosis en Sputnik, Pfizer y AstraZeneca, incrementa la protección contra el coronavirus”.

En ese sentido, las autoridades sanitarias indicaron que ya lo han comunicado así los mismos “laboratorios desarrolladores de la vacuna”, en una publicación a través de la página oficial de la Secretaría de Salud en Twitter.

LO AFIRMAN LOS EXPERTOS



— Secretaría de Salud (@saludhn) June 24, 2021

En relación a este tema, hace unos días se certificó con estudios científicos que para la vacuna AstraZeneca y la vacuna Sputnik V es recomendable esperar hasta 12 semanas para la segunda dosis porque genera mayor inmunidad.

Sin embargo, la farmacéutica Pfizer indica que el intervalo de tiempo con su vacuna para la segunda aplicación es de 21 días, según los ensayos clínicos realizados.

En ese sentido, el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantiene ese rango, ya que la vacuna de Pfizer/BioNTech resulta ser “efectiva en un 95 % para prevenir casos de infecciones por el virus del covid-19, el cual se requiere la administración de dos dosis en un intervalo de 21 días”.

Aunque en redes sociales ha circulado un supuesto comunicado de la farmacéutica, este medio no pudo comprobar la autenticidad del mismo.

En todo caso, en una publicación de Diario El Financiero, llamado “¿21 días o 12 semanas? Pfizer y Reino Unido difieren sobre plazo para segunda dosis de vacuna contra COVID”, se citan observaciones brindadas por el desarrollador de la vacuna.

"La segunda dosis de su vacuna contra el covid-19 debe administrarse a las personas dentro del período recomendado de 21 días”, instó Pfizer.

Para aclarar toda duda, Pfizer recalcó que las personas deberían recibir su segunda dosis en el tiempo recomendado, advirtiendo que "no hay datos que evidencien que la protección de la primera vacuna se mantendrá después de 21 días".

Esta controversia surge después de que Reino Unido, Francia, Dinamarca y otros países extendieran el plazo de aplicación a tres meses.

Sin embargo, no han investigado si la eficacia de la vacuna se mantiene a los mismos niveles cuando la segunda dosis se aplica después de 21 días de haber suministrado la primera dosis.

En Colombia se vive la misma disyuntiva que en el territorio hondureño. En junio pasado el Ministerio de Salud de Colombia anunció la extensión a 12 semanas para la aplicación de segunda dosis de la vacuna de Pfizer con el propósito de permitir una mayor eficacia de inmunidad.

De igual forma, Honduras conlleva el mismo propósito. La jefa de la Región Metropolitana de la Salud en San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, manifestó en un canal de televisión que, según los expertos, “entre más tiempo se espera para aplicar la segunda dosis más inmunidad se logra”.

¿Qué dice la OMS?

La OMS actualmente recomienda que el intervalo entre ambas dosis del inmunizante no se amplíe a más de 42 días (seis semanas) basado en los datos provenientes de ensayos clínicos más recientes.

“En el caso de que surja nueva información relativa a la administración de las dos dosis de vacuna a intervalos más largos, se analizará la posibilidad de modificar esta recomendación”, agregó.

Por consiguiente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) también sugiere no retrasar más de 42 días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid.

“Los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta 7 días después de su segunda dosis", tal y como ha indicado Pfizer tras sus ensayos clínicos. No obstante, la EMA no prohíbe alargar hasta los 42 días la administración de la segunda dosis.



El viceministro de Salud de Honduras, Nery Cerrato, aclaró a finales de junio al equipo de Fact Checking de EL HERALDO que “se ha aplicado la primera dosis de 212 mil vacunas de Pfizer, y se ha tomado una decisión con un intervalo que se extiende hasta 12 semanas, en un escenario está relacionado con el acceso limitado de vacunas”.

“Sin embargo, este intervalo que se podría hablar de un mes -en este caso nosotros lo extendemos a tres meses- podrían cambiar a un mes en la medida en que recibamos los primeros lotes de la vacuna comprada”, aclaró Cerrato. En efecto, eso lo que ocurrió tras la llegada de más lotes.

Hay que garantizar vacunas

Que se mantenga un intervalo de 21 a 28 días para las dosis de Pfizer depende del suministro de inmunizantes, aclaró el viceministro de Salud.

A la fecha, Honduras ha recibido 327,600 dosis de Pfizer, de las cuales 212,940 proceden de una donación del mecanismo Covax y 114,660 producto de una compra directa a la farmacéutica.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció que el país comprará al menos 4.4 millones de dosis de Pfizer con el objetivo de inmunizar a 2.2 millones de habitantes.

Las autoridades sanitarias esperan que las entregas de lotes sean más sostenibles en lo que resta del año, la única forma para mantener los intervalos entre dosis.

Con alargar el rango se gana en inmunidad, pero se pierde en tiempo, según explica el viceministro de Salud. “Tienes mayor inmunidad, pero tarda más en llegar, también que colectivamente se demora más en inmunizar a la población con dos dosis”.

No obstante, el científico hondureño, Marco Tulio Medina, fija la postura que "la CDC de Estados Unidos recomienda que para Pfizer la dosis debe de ser en un intervalo de 21 días, y esa es nuestra recomendación ".

Asimismo, explicó que puede haber casos donde sea necesario "prolongar el tiempo hasta seis semanas".

¿Qué ocurre si superan las seis semanas?

Actualmente, no hay estudios que certifiquen si hay o no inmunidad después de aplicarse la segunda dosis en el intervalo de 12 semanas de la vacuna de Pfizer en general.

No obstante, se verificó que hay un estudio realizado por la Universidad de Birmingham enReino Unido interpretado en el sitio web Redacción Médica, titulado “Covid: retrasar 3 meses la segunda dosis de Pfizer triplica los anticuerpos”, pero sólo en pacientes mayores de 80 a 99 años.

Dicho estudio ha demostrado que el retraso en la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a las 12 semanas (tres meses) genera una respuesta inmunológica 3.5 veces mayor en pacientes de alto riesgo que la generada en aquellos que reciben la segunda dosis a las tres semanas.

Este es el primer estudio que se ha llevado a cabo para comparar la respuesta inmune que genera la vacuna en distintos intervalos de tiempo.

Conclusiones

La aseveración de la Secretaría de Salud de que “se aplique la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en un intervalo de 12 semanas (tres meses)” por recomendación de la OMS es Falsa.

La compañía fabricante Pfizer y BioNTech, citando los resultados de sus ensayos clínicos sobre su vacuna, aseguraron que hay más de 90% de eficacia al administrarse dos dosis separadas por 21 días.

Asimismo, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO verificó que la OMS recomienda administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer en un intervalo de 21 a 42 días.

No existen datos ni estudios para demostrar que hay mayor eficacia en colocar la vacuna a a las 12 semanas. Si bien el único estudio científico a la fecha, por parte de la Universidad de Birmingham en Reino Unido, demuestra una respuesta inmunológica potente, solo se aplicó a pacientes de 80 a 99 años y no de otros rangos de edad.