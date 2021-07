Nahún Espinoza sobre fichajes de Olimpia: "No lo entiendo, tiran el dinero"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nahún Espinoza, exjugador y entrenador del Olimpia, tiró un dura crítica a la Junta Directiva de los Albos por contratar a jugadores con 'poco nivel' en los últimos campeonatos.



“Uno al no estar tan involucrado, un extranjero de lateral ¿te parece? a mí no me parece. Mira, Olimpia con los extranjeros ha fracasado, no de ahora, sino de muchos años. Cuenta los extranjeros que han funcionado, contados con los dedos de las manos”, dijo Nahún en el programa Fútbol a Fondo.





Respecto a los últimos fichajes para el torneo Apertura, el entrenador dijo: “No sé porqué tiran tanto dinero con los extranjeros. Hablemos de los últimos diez años si quieren, ¿sabes cuánto dinero ha tirado Olimpia con los extranjeros? Yo al Olimpia no lo entiendo”.



VÍDEO: El histórico golazo de Nahún Espinoza hace 30 años en Costa Rica



“Olimpia le corta el camino a los prospectos. Cristian Altamirano ya pasó por el club, se les olvida rápido, jugadores de más de 30 años que le cortan el futuro a jugadores jóvenes”, agregó el presentador deportivo.



Para atizar aún más la polémica, Nahún mencionó -con nombre y apellido- a los futbolistas que según su criterio no deben figurar en Olimpia. “¿Necesita al Topo Aguirre? Eddie Hernández, Diego Reyes, Bengtson, Arboleda, ¿necesitaba ese jugador argentino? Tú crees que ganas 50 mil lempiras, mínimo 8 mil dólares, ¿tú crees que puedes tirar 200 mil mensuales?”.

