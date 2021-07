Presidente de Haití ya había denunciado un atentado y a sus posibles autores

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- El presidente de Haití, Jovenel Moise, ya había denunciado un intento de asesinato hace algunos meses, cuando responsabilizó de los ataques a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico y denunció que se gestaba un Golpe de Estado en su contra.



Durante una entrevista realizada por el diario El País, en febrero del presente año, Moise dijo que esos empresarios son los “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización”.



Unos días antes de sus declaraciones, un juez de 72 años de edad había jurado como nuevo presidente de Haití, aunque Moise continuaba en funciones, creando confusión entre la población local y la comunidad internacional, pues ya no sabían si seguir reconociendo a Jovenel como autoridad o dar paso al nuevo mandato de Joseph Mécène. Finalmente, Moise continuó en sus funciones, pues afirmaba que su mandato culminaría hasta en febrero de 2022, aunque algunos sectores sostienen que terminó el 7 de febrero de 2021.

El desacuerdo se debe a que Moise fue elegido en una votación anulada posteriormente por fraude y un año después volvió a ganar las elecciones, por lo tanto, él y sus simpatizantes alegaron que su mandato comenzó cuando asumió el cargo a principios de 2017, luego de una caótica elección que obligó al nombramiento de un presidente provisional que tendría que quedarse solo un año. Más tarde, sin parlamento, la crisis del país se agudizó en 2020, y llevó a Moise a gobernar por decreto, lo que avivó la desconfianza hacia él.



"Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, aseguró entonces.

Primer atentado

El domingo 7 de febrero (fecha en la que algunos decían que terminaba su período de gobierno) el presidente Jovenel Moise informó que la policía arrestó a 23 personas que presuntamente iban a asesinarlo.



"Le doy gracias al jefe de seguridad del palacio. El objetivo de estas personas era atentar contra mi vida", declaró, aunque se le cuestionó la falta de pruebas en su acusación.

Entre los detenidos se encontraban el juez de la Corte de Casación (la máxima instancia judicial de Haití) Ivickel Debrésil y la inspectora general de la policía y aunque ellos habrían sido parte del plan, cuando El País le consultó quién podría estar detrás del atentado Moise dio a entender que los Vorbe, una de las familias más poderosas, dueñas de la electricidad en el país.



“El golpe de Estado no es un hecho puntual, sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los Gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas están detrás del golpe y quiere apoderarse del país”, señaló.

Impopular

Su antecesor, Michel Martelly, finalizó su gestión en 2016, tras su salida se designó al gobierno provisional para esclarecer los rumores de fraude y un año más tarde, en 2017, ascendió Moise al poder, pero muchos nunca borraron de su mente las inusuales elecciones en las que resultó ganador, pues en los comicios solo participó el 21% de la población y él obtuvo solo 600,000 votos en un país de 11 millones de habitantes.



Además, los primeros meses de su gobierno se vieron marcados por varias protestas, las cuales él desestimaba: "No es cierto que sean protestas masivas ni por todo el país, no las hay. Son grupos pequeños de 30 o 50 personas en Puerto Príncipe o Gonaives. Personas manipuladas y violentas", sostenía.

Entre las medidas más polémicas iniciadas por Moise se encuentra el referéndum para una nueva Constitución, pues la vigente data desde 1987 y le otorga poco poder al presidente, teniendo que negociar muchas de las decisiones con el Congreso y un primer ministro. El plan era celebrar la consulta en abril, pero ahora se realizaría hasta en septiembre, junto con las elecciones.



“La nueva Constitución trata de equilibrar los tres poderes que actualmente acapara el legislativo. Le pongo un ejemplo, yo gané las elecciones, pero durante 22 meses no puede resolver ninguno de mis compromisos de Gobierno porque no pude ni siquiera nombrar a mi Gobierno. Otro cambio importante tiene que ver con la diáspora ¿cómo usted puede entender que queden a un lado de la construcción del país los haitianos más capaces y económicamente fuertes del país? Hoy no tienen ni siquiera derecho al voto y quiero que puedan elegir y ser elegidos para ministros o diputados”, dijo en la entrevista.

