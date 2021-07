Vacuna es efectiva: caen contagios y hospitalizaciones en el personal de salud de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las muertes, las hospitalizaciones y los contagios de covid-19 en el personal de salud de Tegucigalpa han disminuido drásticamente, según lo reporta un boletín epidemiológico de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central.

El reporte, con fecha 12 de junio del 2021 y al que la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso mediante una solicitud de transparencia, refleja esa gran disminución tras la aplicación de la vacuna contra el covid-19 a los trabajadores sanitarios tanto públicos como privados.

Desde el inicio de la pandemia, la exposición al virus causó gran preocupación en médicos y enfermeras. Cifras de estos gremios daban cuenta de unos 70 médicos y 38 enfermeras fallecidos a causa de covid-19 hasta marzo de 2021.

Solo en Tegucigalpa, el reporte de la Región Metropolitana contabiliza 40 decesos confirmados por la enfermedad hasta finales de mayo y principios de julio (semana epidemiológica 23), siendo la mayoría doctores (15) y auxiliares de enfermería (10).

El informe también revela otro dato no antes conocido: más de 3,842 casos positivos en el personal de salud en la capital de Honduras en lo que va de la pandemia.

La vacuna, una luz al final del túnel

El reporte en poder de EL HERALDO muestra una curva de contagios activos en los trabajadores sanitarios del Distrito Central muy parecida a la curva general de la población: irregular, pero con alzas en determinadas fechas.

Para el caso, hubo más de 90 casos activos entre las semanas epidemiológicas 26, 27 y 28 del 2020, que corresponden a la primera mitad de julio, la primera ola de la pandemia en Honduras.

Después solo hubo pequeños picos. En febrero de 2021 empieza la vacunación al personal de salud, pero a cuentagotas, con la donación de 5,000 dosis de Moderna y la compra de 6,000 de la Sputnik V.

Lo anterior no evita esas leves alzas de casos, como a principios de mayo (42 casos activos), ya que apenas el 50% de los obreros del sector salud tenía la primera dosis.

El gran cambio ocurre a finales del mismo mayo, cuando solo habían siete casos activos y ya para esa fecha más del 60% de los trabajadores sanitarios de la Secretaría de Salud tenían su esquema completo de dos dosis.

Igualmente, seis de cada diez empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también había sido vacunado por completo (dos dosis).

El siguiente gráfico ilustra el comportamiento:



La llegada de la vacuna a territorio hondureño a finales de marzo significó una luz al final del túnel oscuro y tenebroso al que se enfrentaban todos los días los trabajadores de la salud.

Al ser de los grupos más expuestos ante dicha enfermedad, se dio prioridad a los trabajadores de primera línea para recibir la vacuna, entre los cuales se incluyeron médicos, enfermeras, camilleros, conserjes y aseadoras, así como el personal que brinda atención clínica o administrativa.

“La vacuna definitivamente constituye el arma fundamental para lograr que este personal haya sido protegido correctamente”, expresó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos de San Pedro Sula del IHSS.

Hospitalizaciones también caen

Desde enero hasta finales de mayo de 2021 se reportaban 205 hospitalizaciones de trabajadores sanitarios en la capital, detalla el boletín epidemiológico.

Los auxiliares de enfermería encabezan la lista con un total de 76 hospitalizados, seguidos por los médicos (75 casos), debido a que son los que tienen un acercamiento más directo con los enfermos por covid-19.

Hubo menos hospitalizaciones de químicos, trabajadores sociales, técnicos en laboratorios, técnicos en anestesia, contadores, abogados, médicos anestesiólogos, farmacólogos y radiólogos.

En ese reporte también se visualiza una caída de hospitalizaciones, lo que ocurre también a finales de mayo (semana epidemiológica 22), justo cuando seis de cada diez trabajadores de Salud y el IHSS ya tenían la vacunación completa (dos dosis).





La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, ratifica la eficacia de la vacunación en el personal sanitario: “Definitivamente es una cuestión demostrada que la inmunización en las personas disminuye notablemente el riego de enfermar, pero sobre todo el riesgo de desarrollar complicaciones graves".

“Por tanto, las cifras, los porcentajes son considerables, obviamente, si el personal sanitario se vacunó con dos dosis ya está completamente inmunizado, pues la mortalidad en este grupo, se espera sea menor”, indicó.

Vacunas y medidas de bioseguridad

La vacuna ha venido a dar un suspiro de alivio a la población hondureña debido a que, después de un año lleno de mucha preocupación y miedo constante al contagio, finalmente la vacuna ya está en territorio.

La función principal de las vacunas es entrenar y preparar las defensas naturales del cuerpo, el sistema inmunológico, para posteriormente reconocer y combatir los virus y bacterias.

Luego, cuando el cuerpo se expone nuevamente a esos patógenos que causan enfermedades, entonces el cuerpo está inmediatamente listo para destruirlos.

Sin embargo, expertos en salud recomiendan que aun ya vacunado, ya sea con una o dos dosis, se debe continuar implementando las medidas de bioseguridad.

“La vacunación es importante, es la luz en el túnel, pero una luz que ocupa un 50%, 60%, el resto de la luz la hacen las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla y de preferencia doble cuando se está ante muchas personas y, por supuesto, el distanciamiento social, el alcohol, el gel, el lavado de manos frecuente”, expresó Umaña.

Por su parte, Figueroa relató que “ante la falta de vacunas en el país, no queda otra alternativa que seguir observando las medidas que hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es el distanciamiento".

"Mantener una distancia de un metro y medio a dos metros entre persona y persona, no visitar lugares aglomerados, uso frecuente de gel, el uso de la mascarilla continua y constante como una de las formas más importantes”, amplió la experta.

Emerge una constante preocupación en el personal de la salud, debido a que una parte considerable de la población se muestra renuente y escéptica a recibir la vacuna.

Esta postura de rechazo a la vacuna puede ser por los mitos y malentendidos que han ido surgiendo no solamente a nivel nacional, sino que también internacional.

A esto se le suman diversos motivos, tales como políticos, religiosos y las persistentes campañas de desinformación a través de las redes sociales.

Por este motivo, miembros del personal de salud exhortan y aconsejan hacer caso omiso a cada una de esos mitos y malentendidos que se propagan por parte de los grupos antivacunas y accedan a recibir la vacuna cuanto antes.

“La vacuna es muy buena, no hay que creer todo los que sale ahí, que se va a volver zombi, que le están poniendo un chip, no, eso definitivamente no es así", reafirmó Umaña.

Hay que alejar temores, porque, agregó el médico, "también se ha demostrado que son bastante seguras, de millones de dosis que se han aplicado, se han dado unas complicaciones pero muy bajas. Así que vacunarse es lo mejor y la mejor decisión”.