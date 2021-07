Fiscalía investiga carretera ilegal en Biosfera del Río Plátano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En proceso de investigación se encuentra la construcción ilegal de una carretera que se interna por 108 kilómetros en la Reserva de Biosfera del Río Plátano, el pulmón más grande de Honduras.



Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público (MP), explicó a EL HERALDO Plus que el proceso está bastante avanzado, pero deben respetar las lineas de investigación.



Deben individualizar quienes son las personas responsables de la construcción del tramo carretero para posteriormente levantar los requerimientos fiscales, expuso.



A pesar que funcionarios entrevistados por EL HERALDO Plus solicitaban la respuesta de la Fiscalía, Vallecillo sostuvo que no les corresponde ordenar el cierre de la carretera, pues existen otros órganos encargados del proceso.

Vallecillo argumentó que la ubicación geográfica de la carretera amerita un cuerpo técnico especializado para poder realizar la investigación el sitio.



Las personas responsables del delito serán identificadas para poder ponerlas ante los tribunales por el ecocidio que cometen, aseguró.

Deforestación

EL HERALDO Plus evidenció cómo misteriosas personas realizan la construcción de una carretera ilegal que une los municipios de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, y Wampusirpi, Gracias a Dios, dejando deforestación en la Biosfera del Río Plátano.

La vía comprende 108 kilómetros (80 ya están finalizados) y gran parte se interna en la reserva, así como en el Parque Warunta y la Reserva Tawahka.

La construcción de la carretera data desde hace décadas, aunque el último tramo habilitado, de unos 28 kilómetros, es el que levantó las armas por el nivel de destrucción y que se realizó durante la pandemia.

La dinámica es simple, según explicaron expertos entendidos en el problema: con cada apertura de calle se queman alrededores para habilitar para cultivos o ganado o se abren ramificaciones.



Hasta ahora el Estado no se había pronunciado sobre el desastre ambiental en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además que las normas de uso no permiten construir esa vía.

El siguiente gráfico ayuda a ilustrar el problema: