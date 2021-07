“Cuando tú fuiste yo ya fui y regresé cien veces”: mensaje de Eiza González recuerda pelea con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ocho años después de la última polémica, la llama venenosa entre Belinda y Eiza González se volvió a encender. Recientemente la actriz de Baby Driver publicó un tuit y los fans asumieron que se trataba de una indirecta para la novia de Christian Nodal.



El mensaje llamó aún más la atención porque estaba escrito en español, cuando generalmente suele tuitear en inglés.

+El romántico mensaje con el que Eiza confirmó su relación con Paul Rabil



VEA: Belinda sorprende a Nodal en concierto y así reaccionó el cantante

Polémica

“Cuando tú fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces.”, fue el mensaje que escribió Eiza y recordó las mismas palabras que usó Belinda en su contra dentro de la misma red social, pero hace ocho años.

Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

Los seguidores de la intérprete de Luz sin Gravedad se lanzaron en contra de ella y aseguraron que la estaba atacando.

ADEMÁS: El asombroso antes y después de Eiza González



Ante la polémica, Eiza González aclaró que su mensaje no estuvo dirigido a alguien en particular.



“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, reza el tuit.