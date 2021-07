Johnny Leverón: “Me esfuerzo al máximo para estar en el 11 inicial”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Debajo del abrasador sol de la capital industrial, la Bicolor no renuncia a la búsqueda de la perfección: el equipo de Fabián Coito trabaja a paso redoblado antes de viajar el 10 rumbo a la ciudad de Houston.



Y mientras a los tocados Alberth Elis y Edrick Menjívar se les ha visto realizando trabajos diferenciados, ante los micrófonos de la sala de prensa del viejo Estadio Morazán compareció el defensa de Olimpia Johnny Leverón, quien no baja el ritmo para ganarse un puesto en el 11 del DT.



La Selección de Honduras debuta el próximo martes ante Granada y el zaguero de Yoro contó que del rival caribeño es poco lo que saben, “lo que nos ha estado recalcando el profesor estos días es que debemos cuidar nuestro estado físico... el trabajo que se hizo en Siguatepeque nos ha fortalecido mucho y ahora en San Pedro Sula estamos más metidos en la táctica”.



Anivel personal, el zurdo que ha pasado por los cuatro grandes del país y que no tuvo minutos en la pasada edición de la Final Four de la Nations League espera que la Copa Oro “sea el torneo donde sume más minutos, me he esforzado al máximo para estar en el 11 aunque de todos modos acá todos estamos para apoyar desde el lugar donde decida el entrenador”.



A disposición del comando técnico, Johnny Leverón y los integrantes de las selecciones MayoryJuvenil tuvieron libre el fin de semana, tiempo que aprovecharon para estar con sus familias antes de viajar el próximo fin de semana a EE UU con apenas un amistoso ante México (0 a 0)ylos partidos ante Estados Unidos y Costa Rica en la Liga de Naciones.



“Si el clima de Houston está cambiante, pues creo que acá hemos entrenado con mucho sol por las mañanas y algo de lluvia por las tardes, así que en ese sentido creo que vamos a llegar listos”, cerró diciendo el zaguero de Olimpia, que ya cerró su renovación antes de viajar a la Copa Oro