Andy Najar es incluido en el 11 ideal de la semana en la MLS  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Luego de una magnífica actuación en la goleada 7-1 del DC United al Toronto, el hondureño Andy Najar fue incluido dentro del 11 ideal de la jornada de la Major League Soccer (MLS).



El lateral catracho, que esta temporada regresó al club de la capital estadounidense, fue una de las figuras en la aplastante victoria ante el cuadro canadiense con dos asistencias y un fantástico nivel a lo largo de los 90 minutos.

De esta forma, Najar es incluido por segunda vez dentro del 11 ideal de la jornada de la MLS en lo que va de la temporada, pues anteriormente fue seleccionado en la semana 8.



Tras su regreso al DC United, Andy Najar está retomando su mejor nivel y estuvo cerca de ser llamado como refuerzo para la Selección de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sin embargo Miguel Falero se decidió solo por llevar a Bryan Moya y Jorge Benguché.

El 11 ideal de la MLS

El equipo ideal de esta semana de la MLS lo conforman Timothy Melia del Sporting Kansas City en la portería y una línea de tres en defensa con Kevyn Paredes del DC United, Eddie Segura de Los Ángeles FC y Andy Najar.

En el mediocampo aparecen Ignacio Aliseda del Chicago Fire por la izquierda, Tajon Buchanan del New England por la derecha, Randall Leal del Nashville SC, Álvaro Medrán del Chicago Fire y Alexander Ring del Austin FC.



La delantera está conformada por Patryk Klimala del New York Red Bulls y Celio Domínguez del Austin FC.



Como entrenador de la semana, fue elegido por la MLS Gerhard Struber del New York Red Bulls.

