Hijo de Vicente Fernández aseguró que su desaparición fue 'un secuestro'

GUADALAJARA, MÉXICO.- Tras desaparecerse durante dos meses, el empresario Vicente Fernández Jr., hijo del cantante mexicano Vicente Fernández, apareció para esclarecer los diversos rumores que han surgido desde su ausencia.

Durante una entrevista con TvYNovelas, Vicente argumentó que estuvo recluido, en contra de su voluntad, en la clínica 13 de febrero ubicada en San Luis Potosí. Aunque ingresó por su propio pie, el magnate reveló que una vez adentro no se le permitió salir. “Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios”, dijo.

Ante la incómoda situación, el hijo del intérprete de 'Mujeres Divinas' decidió llamar a su novia Mariana Gonzáles para que lo auxiliara y diera aviso a su familia.

“Fueron 66 días que no hubo comunicación con mi familia. Cuando estás incomunicado, duermes en una habitación con más compañeros y te cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, era muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”, explicó.

Acciones legales

Vicente Fernández Jr. ha decidido acudir a instancias legales en contra de la institución y la revista que publicó que su desaparición ocurrió por problemas de adicción con las apuestas.

Aunque no aclaró bajo qué circunstancias acudió a la clínica, el también cantante quiso aclarar que "no soy apostador, no soy ludópata, no soy drogadicto, no soy alcohólico y nunca he robado nada a nadie, mucho menos a mis padres, como andan diciendo por ahí. Quiero que todo quede claro y que las cosas sean vistas y dichas como son, no como lo que inventaron”.

El pasado 22 de junio, Día del Padre en México, Vicente Jr. apareció junto a su familia en las redes sociales. Su aspecto causó intriga entre los internautas ya que lucía una barba crecida y un atuendo distinto al que suele usar.

Desde entonces, el famoso mexicano se ha dedicado a contar su versión de los hechos a diversos medios de comunicación.

