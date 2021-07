"Te dije 'no me menciones'": polémico pleito de Juan Rivera y su hermano Lupillo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los hermanos Juan y Lupillo Rivera están envueltos en una polémica familiar tras las recientes declaraciones del “Toro del Corrido” al decir que él ama a su familia.



El comentario causó la molestia de Juan, quien a través de un en vivo en su canal de YouTube arremetió contra su hermano mayor y hasta sacó a relucir por qué las mujeres siempre lo dejan. También desmentió el amor familiar que presume Lupillo.



"Te dije (a Lupillo) no me menciones. Ahora, él dijo: 'yo a mi carnal lo amo mucho'. Pero hace una o dos semanas me dijo: 'sigues siendo el mismo p... que me la p... hoy, como me la p... de niño'. Y les soy sincero y honesto yo le respondí: 'pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan", explicó.



Juan además dijo que Lupillo nunca se ha interesado por la familia y ni siquiera los apoya. Recordó que cuando Chiquis Rivera se enfrentó al escándalo que la relacionaba con Esteban Loaiza, él nunca la defendió.

"Está más que claro que nunca apoyó muy bien a mi sobrina (hija de Jenni). Abiertamente él dijo que él le creía a mi hermana Jenni cuando pasó aquello de Esteban. Nunca la quiso apoyar en su carrera", contó.



"¿Cuál será el interés ahora? Porque por siete u ocho años, nada. Ni un interés había de apoyar a los niños y eso no lo dice Juan Rivera, lo dicen los hechos", concluyó.



Al “Toro del Corrido” se le juntaron las polémicas: primero el amorío y tatuaje de Belinda y ahora los reproches de sus parientes.

Perfiles

Juan Rivera es un líder en la música regional mexicana en Estados Unidos. Entre sus familiares sobresalen los cantantes Jenni Rivera, Lupillo Rivera, Chiquis Rivera y la empresaria Rosie Rivera.

Por su parte, Lupillo Rivera ha estado en el ojo de la polémica por su romance con Belinda y su reciente matrimonio co Giselle Soto.