Por covid-19 fallece el periodista hondureño Noé Mejía Méndez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de luchar durante casi un mes contra la covid-19, el periodista y productor de contenidos de Radio América, Noé Mejía Méndez, falleció este lunes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa.

El profesional de 41 años de edad permanecía hospitalizado desde hace 22 días, después de presentar síntomas graves a consecuencia del letal virus. Sin embargo, la mañana de este 5 de julio, personal de salud informó de su lamentable muerte debido a una "insuficiencia respiratoria severa".

VEA: AstraZeneca podría ser la opción para que hondureños reciban la segunda dosis de Sputnik V

"Noé era un paciente extremadamente joven sin factores de riesgo, es decir, no era gordito, no era hipertenso, no padecía diabetes, no padecía cáncer. Eso es un llamado para que entendamos que esta enfermedad no discrimina a nadie. Pueden ver este muchacho joven y a pesar de todo lo que le pudimos haber manejado, lamentablemente falleció", manifestó la doctora Johana Bermúdez.



De acuerdo con la galena, la salud del periodista fue decayendo a causa de la agresividad del SARS-CoV-2.

Asimismo, compartió que ayer (domingo) tuvieron la oportunidad de comunicar a Mejía con su familia, sin imaginarse que sería la última vez que escucharían su voz. Noé pudo hablar con su esposa un rato y hasta hicieron una oración.

"Reiteramos nuestra solidaridad y nuestro sentido de pesar a la familia y a la comunidad del gremio peridodístico de Honduras", expresó Bemúdez.

Con mucho pesar recibimos la noticia del fallecimiento del periodista Noé Mejia, productor de contenidos en @radioamericahn.

Nos solidarizamos con sus parientes, amigos y compañeros en América Multimedios.

En paz descanse estimado colega. pic.twitter.com/t4CEVc1wI8 — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 5, 2021

+Covid-19: ¿Dónde y cómo acudir a vacunarse si tiene más de 60 años? (programe su cita)

¡Cuídese!

La doctora hizo énfasis en la importancia de que la población siga cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de la covid-19.

"Es importante que el pueblo tenga claro que esta es una pandemia que no se ha ido y que nos puede afectar a todos. Ya tenemos diferentes cepas en el país y nosotros como médicos estamos viendo casos extraordinarios y graves en la población extremadamente joven", subrayó.

Finalmente, recordó las normas sanitarias que podrían salvar la vida de los hondureños y la tristeza en las miles de familias que cada día quedan enlutadas.

"Es importante que tengamos claro que aunque usted esté vacunado no puede bajar la guardia. Es imperativo continuar con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el lavado de manos. Si tenemos que ir a lugares donde hay muchísima gente, procuremos que sean abiertos, bien ventilados y, siempre, exigirnos y exigir a los demás las medidas de bioseguridad", puntualizó Bermúdez.

DE INTERÉS: Fonac reporta más de 100 triajes cerrados en 16 departamentos del país