De mesera en la casa de Modric a maquillista cotizada en España: el sueño cumplido de la sampedrana Joss

MADRID, ESPAÑA.- A pocos días de graduarse de Licenciada en Mercadotecnia, la hondureña Josseline Janessa Madrid, conocida como Joss Madrid, decidió darle un giro radical a su vida y aventurarse en tierras europeas para hacerse espacio en la industria de la belleza y el maquillaje profesional.

Joss sabía lo que le esperaba en un país desconocido donde el trabajo de limpieza y cuidado de personas mayores son las principales ofertas. "Todos me decían que en España solo se va a trabajarle a otra gente, me decían que nunca podría tener algo propio, pero yo veía algo diferente para mi vida", recordó.

Su primer trabajo fue como camarera (mesera) en una zona prestigiosa y además laboró en casa del jugador del Real Madrid, Luka Modric. Pese a que conoció a varios famosos en la nación europea, su sueño era tener su propio negocio y convertirse en una reconocida maquillista profesional. 'El maquillaje siempre me apasionó, de verdad que sí, con decirle que me levanto y me acuesto pensando en brochas', dijo entre risas a EL HERALDO.

Desde sus 23 años, la hondureña practicaba constantemente varios estilos de maquillaje. Foto: El Heraldo



De modo que tiempo después,decidió paralizar sus labores para especializarse en la industria. Se enfocó en maquillaje profesional, depilación de cejas al estilo hindú y peinados para toda ocasión. La práctica continua le ayudó a perfeccionar su técnica poco a poco. Al los meses, invirtió sus ahorros en maquillaje de alta gama para comenzar emprender en el rubro.

"Muchos migramos un día por querer salir adelante, ya sea para sacar a nuestra familia adelante, por lograr nuestras metas y sueños cada día, y creo que nunca hay que dejar de luchar por lo que queremos", dijo.

Oportunidades

Debido a su impecable trabajo, Joss se convirtió en una de las hondureñas más solicitadas en eventos españoles. Su capacidad para desarrollar looks en eventos con diversas temáticas le ayudó para ser recomendada entre famosos diseñadores de moda de la Madre Patria.

Actualmente, la hondureña imparte cursos de maquillaje y brinda sus servicios a diferentes empresas. Constantemente es contratada para hacerse cargo de maquillajes y peinados en las pasarelas más reconocidas de Madrid.

"Realmente si a me hubieran dicho hace unos años todo lo que he logrado hasta ahora jamás me lo hubiera creído, con todo y miedo he avanzado día a día para lograr mis sueños", contó la catracha.

Modelos españolas y extranjeras han sido lienzos de la hondureña para crear impresionantes looks. Foto: El Heraldo



El trabajo de la sampedrana se refleja en anuncios publicitarios, catálogos de zapatos y joyería de alta gama, certámenes de belleza como Miss Intercontinental Toledo, Miss Teen Toledo, entre otros. Además, ofrece sus servicios para bodas, damas de honor, sesiones de fotos, fiestas, graduaciones, etcétera.

La historia de Josseline Madrid demuestra que cuando se lucha, se enfoca y se quiere, se puede. Aunque nada fue fácil, ahora resalta las raíces de la nación cinco estrellas en un país ajeno.

"Quiero motivar a todos los jóvenes que crean y luchen por su sueño y que si les da miedo, que lo intenten aún con todo y miedos. Liberemos nuestra mente de los 'no puedo'", concluyó.

Para contactarla envíele un mensaje al número +34 657 14 27 10 o a través de su página de Facebook Joss Madrid Makeup Artist.

Anuncios, bodas y sesiones de fotos son algunos de los eventos en los que Josseline demuestra su talento. Foto: El Heraldo



