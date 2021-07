Vicente Fernández Jr. en rehabilitación para alejarlo de su novia y de los vicios

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Vicente Fernández Jr., hijo del cantante del mismo nombre, fue ingresado en los últimos meses en un centro de rehabilitación, según lo confirmó la revista TVNotas.



De acuerdo al medio de comunicación mexicano, unas fotografías donde se veía al cantante en las instalaciones del centro clínico llegaron hasta su redacción, por lo que decidieron buscar a una persona allegada a la familia para despejar los rumores.



La fuente contactada reveló que Vicente Jr., sí fue internado en una clínica para tratar sus excesos y sus problemas de bipolaridad y además hizo explosivas declaraciones sobre la novia del artista.

La persona entrevistada también reveló que fue su propia madre, "Cuquita", quien lo habría ingresado al centro médico y de retiro para que pudiera dejar sus adicciones y recapacitar sobre su relación con Mariana González Padilla.



"A Vicente Jr., el 16 de abril lo internaron en una clínica cerca de San Luis Potosí llamada '13 de Febrero', porque además de recaer en sus adicciones, ocasionó un problema económico en su familia; lo metió doña Cuquita", reveló.



Ante la pregunta de por qué decía que una de las causas fueron los problemas económicos, la fuente respondió sin rodeos: "Desde que comenzó su noviazgo se ha dedicado a derrochar su dinero y el de sus papás para consentirla, ¡es una interesada!".



"Él se ha vuelto muy terco y necio, y hace de todo por cumplir los caprichos de la chava, por eso se fue a la bancarrota y de paso afectó a sus papás. Don Chente y Cuquita siempre le hicieron ver que lo que hacía no estaba bien y que no debía regalarle tanto, pero nunca hizo caso; les decía que no se metieran en su relación, que él estaba enamorado y que seguiría haciéndolo, y eso provocó muchas discusiones en la familia", continuó detallando.



Según el entrevistado, el hijo del intérprete de "Mátalas" incluso llegó a robar dinero de las cuentas bancarias de sus padres para complacer los caprichos de su novia, quien es 20 años menor que él.

“A don Vicente siempre le pedía dinero para todo, pero nunca le pagaba, y aún así seguía confiando en él; bueno, eso hasta que él y su esposa se dieron cuenta de que Jr. también estaba gastando grandes cantidades de sus cuentas para derrochar con la mujer", Fernández Jr. dijo "que había tomado ese dinero porque no le iba tan bien como esperaba con su carrera y negocios, pero que les regresaría hasta el último quinto", sin embargo, según las versiones, eso nunca sucedió.

Su recaída en las drogas y el alcohol

La fuente dijo a TVNotas que “Al saber que ya no le daría lujos, (Mariana) se puso como loca y le dijo que le valía; que si quería tenerla, le tenía que costar y que viera cómo iba a solventar todo, y comenzó a portarse muy distante con él”. A raíz de esta situación es que habría recurrido de nuevo a sus adicciones, por lo que su madre consideró que la única salida era internarlo y esperar que con eso pudiera recapacitar.



Fue así que decidieron llevarlo hasta el lugar que queda retirado de la capital para que nadie se enterara y según el entrevistado solicitaron al personal que no se supiera que él estaba ahí, además, pidieron que no se le diera ningún trato preferencial, con el objetivo de que aprendiera su lección a la mala.

Ante la consulta sobre quién pago los gastos de hospitalización, la persona respondió: "Don Vicente. Supe que le cobraron 10 mil pesos por la entrada al anexo, además de los honorarios del médico que lo supervisa las 24 horas del día. Cuando pasaron al área de rehabilitación le cobraron otros 20 mil pesos, y esa cantidad la daba al mes; llevaba como 60 mil pesos invertidos en la desintoxicación de su hijo, aunque para él no es tanto”.



Finalmente, para la víspera del Día del Padre el 20 de junio, Vicente Fernández habría solicitado un permiso para que su hijo saliera a compartir en familia y además para eliminar las sospechas de quienes ya comenzaban a preguntarse ¿dónde está Vicente Fernández Jr.?, pero su experiencia al estar aislado parece haber rendido frutos pronto y según se conoció, el hijo del cantante solicitó seguir en libertad bajo el compromiso de cambiar su comportamiento.