Épsilon, la nueva variante del covid-19 resistente a los anticuerpos y a las vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A medida avanza el tiempo, nuevas cepas del covid-19 siguen atacando a la humanidad, dando paso a síntomas más fuertes y un deterioro más rápido de la salud de los infectados.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enlistado, hasta el momento, cuatro variantes en la categoría "de preocupación" y otras ocho como "variantes de interés". Las cepas de preocupación están asociadas al aumento de la transmisibilidad, cambio en la epidomiología del virus, aumento en la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, según los expertos.



A partir del 31 de mayo, la OMS decidió nombrar a las nuevas cepas con letras del alfabeto griego, siendo Alfa, Beta, Gamma y Delta las variantes de preocupación y Épsilon (dos variantes), Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa y Lambda las de interés.

Con Alfa, Beta, Gamma y Delta circulando ya en varios países del mundo, la siguiente cepa en atacar a gran escala sería Épsilon, la cual acapara la atención de los médicos, pues incluso hay quienes afirman que ya podría estar ampliamente distribuida entre nosotros.



Hasta el momento, se sabe que fue detectada inicialmente en California, Estados Unidos, y que está poco difundida en Europa, pues se han identificado 37 casos en Dinamarca, 10 en Alemania, Irlanda y Francia (7), Holanda y España (5), Suiza (4), Noruega (3), Finlandia e Italia (2) y Bélgica (1).

El bioquímico, Matthew McCallum, de la Universidad de Washigton en Seattle, analizó la variante Épsilon y publicó su estudio en la revista Science, donde indicó que la cepa podría ser resistente a los anticuerpos generados por las vacunas de ARNm, como a los generados por el virus SarsCoV2.



McCallum se basó en 57 muestras en las que pudo observar tres mutaciones que la hacen resistente a los anticuerpos y que se hallan en la proteína Spike, el medio del que se vale el virus para entrar a las células.



Las muestras fueron divididas de la siguiente manera: 15 personas que habían sido vacunadas con dos dosis de Moderna, 33 con dos dosis de Pfizer-BioNTech y 9 que no se habían vacunado, pero que contrajeron el covid-19 y tenían inmunidad. La cepa atacó a todos los voluntarios por igual, provocando síntomas más fuertes, aunque los casos habrían sido controlados.

Posterior al estudio del doctor McCallum, un grupo de investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla, en California, aseguraron que aunque sí se pudo comprobar que la nueva variante ataca los anticuerpos creados por el virus o las vacunas, no los elimina del todo y además hay unas células que serían capaces de proteger al sistema inmunológico de su efecto. Dichas células se encuentran en el organismo y son las encargadas de combatir contra las enfermedades infecciosas.



El estudio, publicado el jueves en la revista científica ‘Cell Reports Medicine’, afirma que las células T (células inmunológicas) protegen de las variantes Alfa, Beta, Gamma y Épsilon.



Alison Tarke, autora de la investigación, dijo que "con este estudio, el mensaje es optimista. Al menos, en lo que respecta a la respuesta de las células T, su sistema inmunitario sigue siendo capaz de reconocer estas nuevas variantes y sus células T podrán responder".



"Estas variantes siguen siendo motivo de preocupación, pero nuestro estudio demuestra que, aunque haya una disminución de los anticuerpos, como han demostrado otros estudios, las células T no se ven afectadas en gran medida", aseguró la doctora Alba Grifoni, otra de las responsables del estudio.

Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado cuál de los dos estudios es el más concluyente y apegado a la realidad de la nueva variante que mantiene expectante a la comunidad científica.

