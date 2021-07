Cardenal Rodríguez: "Vivimos encerrados en el círculo vicioso de la corrupción"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante la homilía de este domingo, se refirió a los problemas y corrupción que imperan en Honduras.

"Jesús se siente despreciado por los suyos. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en muchos países, pueblos, ciudades y también en nuestra Honduras? ¿Cuántas personas no aceptan al señor Jesús?", comenzó diciendo el cardenal hondureño.

LEA: Onda tropical dejará lluvias con posible actividad eléctrica este domingo en Honduras

A renglón seguido interrogó el porqué tantas personas "no aceptan su santa ley de amor y viven en la violencia, en la muerte, en la mentira, en el robo; indiferentes a la novedad del mensaje del evangelio y ese es el problema". Razonando que, "por eso vivimos encerrados en el círculo vicioso de la corrupción y solamente volviendo a Jesús, podríamos encontrar un camino para vencer este mal".

Rodríguez también hizo un llamado a la población para aceptar la palabra de Dios y liberarse de todas las tentaciones humanas que solo buscan servirse a uno mismo y no a los demás.

"Jesús no puede hacer milagros ahí en su tierra, tropieza contra la incredulidad obstinada. Jesús no podrá transformar nuestra Honduras si no abrimos nuestro corazón a la verdad del evangelio, a la justicia, a la libertad y desterramos todo ese tipo de maniobras que lo único que hacen es querer adueñarse del poder, no para servir sino para servirse", concluyó.





ADEMÁS: Zonas de San Pedro Sula sin electricidad el domingo 4 de julio