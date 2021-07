Youtuber "YosStop" reaparece desde la cárcel y rompe el silencio sobre su captura

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La youtuber Yoseline Hoffman reapareció tras su captura el pasado 29 de junio, esta vez, presuntamente desde el centro penal de Santa Martha Acatitla en la capital mexicana.



"YosStop", como se le conoce en las redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para referirse al conflicto legal que enfrenta por su presunta participación en el delito de posesión de pornografía infantil en el caso de la joven Ainara Suárez, quien habría sido abusada en 2018, cuando tenía 16 años de edad.

Hoffman escribió "Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable". Hasta el momento se desconoce si la publicación fue hecha por ella misma o por alguien que está manejando sus cuentas.

Esta fue la publicación hecha por Hoffman en su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores. Foto: Captura de pantalla.







Por su parte, el abogado de la creadora de contenido dijo, al salir de una audiencia, que mantiene la esperanza de que ella salga bien librada, pues aseguró que solo hizo uso de su derecho a la libertad de expresión como "comunicadora social".

El caso de Ainara Suárez

En el año 2018, cuando Ainara Suárez, de entonces 16 años, acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria, ingirieron bebidas alcohólicas y después, cuatro de ellos la agredieron sexualmente. Y no solo eso, sino que grabaron la perturbadora escena y difundieron las imágenes casi enseguida.



Ese mismo video llegó a manos de Yoseline Hoffman, quien desde su canal de YouTube se encargó de revictimizar a Suárez, a quien llamó "put..." en más de una ocasión y aceptó tener en su poder el material, algo que en México es considerado como un delito.

