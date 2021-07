Vacunación en Honduras: ¿qué dice la ciencia sobre la inoculación combinada?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de un millón de hondureños serán vacunados contra el covid-19 durante el mes de julio, según las estimaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), alcanzando así al 10% de la población.



La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que "1,185,204 personas serán inoculadas hasta el final de la quinta jornada de vacunación, de las cuales, 157 mil recibirán una segunda dosis del antídoto", sin embargo, entre los que permanecen a la espera de aplicarse la segunda vacuna también se encuentran personas que inicialmente recibieron las fabricadas por Sputnik V y Moderna, aunque en el Almacén Nacional de Biológicos no hay existencia de todas las marcas.



Flores detalló que a partir del 6 de julio se comenzarán a aplicar 155,000 segundas dosis de AstraZeneca y en el caso de las 59,670 dosis, que se recibieron de la farmacéutica Pfizer el 29 de junio, Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dijo que quedarían reservadas para servir como segundas dosis a la población que se ha estado aplicando la vacuna en esta quinta campaña -que inició el 21 de junio- por lo tanto, se hará su distribución en las fechas próximas al 21 de julio. Sobre las vacunas de Sputnik V no hay respuestas claras.

Además, pese a que existe la posibilidad de que se logre concretar la compra y el envío a tiempo, también se estudia la opción de mezclar dosis de AstraZeneca con las de las demás farmacéuticas que ya fueron aplicadas, pues la primera es de la que mayor existencia se tiene en el país.

Cada día se observan enormes filas de personas y vehículos con el fin de recibir la vacuna, pero actualmente Honduras ocupa uno de los últimos lugares en el avance de la vacunación en Centroamérica. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO



Lo que se sabe sobre la mezcla de vacunas

La mezcla de vacunas contra el coronavirus es un tema que todavía se mantiene bajo estudio, pero hasta el momento algunos expertos aseguran que no es del todo descabellado y hasta hay países que ya comenzaron a probarlo.

España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca figuran entre los naciones que aconsejan calendarios de vacunación mixtos por este motivo. Una de las figuras reconocidas en someterse a ese proceso fue la canciller alemana Angela Merkel, quien recibió primero la dosis de AstraZeneca y como segunda vacuna la de Moderna.

Las autoridades de Alemania están recomendando a toda la población que haya recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus cambiar a un tipo diferente de vacuna para la segunda dosis. Con ello se pretende aumentar la velocidad y efectividad de la inoculación al tiempo que se propaga la variante delta de mayor contagio.

En un comunicado, el comité, conocido por su sigla en alemán STIKO, señaló que “de acuerdo con los resultados actuales de los estudios”, la respuesta inmune de una combinación de AstraZeneca con una vacuna ARN mensajero fue “considerablemente superior” a la de dos dosis de AstraZeneca.

Además, de acuerdo a un informe publicado el lunes, como parte del estudio Com-COV, los esquemas de vacunación que combinan los fármacos de Oxford-AstraZeneca y Pfizer demostraron respuestas inmunes más fuertes.

En las pruebas participaron 830 personas mayores de 50 años, 463 de las cuales recibieron una de las cuatro combinaciones posibles de antídotos: la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer con 28 días de diferencia, pero hay científicos que aseguran tener sus reservas ante tal efectividad.

El orden de los factores sí afectó el producto

Por otra parte, el doctor Matthew Snape, investigador principal del ensayo y profesor asociado de Pediatría y Vacunación de la Universidad de Oxford, dijo durante una sesión informativa del Science Media Center, el pasado lunes, que quienes recibieron una dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca seguida por una dosis de la vacuna de Pfizer, cuatro semanas después, generaron niveles más altos de respuestas de anticuerpos y células T que los que recibieron dos vacunas de AstraZeneca.



Pero aquellos que primero recibieron la vacuna de Pfizer y su segunda dosis fue la de AstraZeneca, tuvieron una respuesta de anticuerpos más baja en comparación con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, pero respuestas de células T similares.

Tras oír la exposición del galeno, algunos de sus colegas opinaron que el estudio no puede ser considerado concluyente, pues se realizó en una muestra muy reducida y al ser personas mayores de 50 años, tampoco permite establecer si la reacción sería la misma en los más jóvenes.



Por otra parte, el científico hondureño Salvador Moncada también es del criterio que la mezcla podría ser una salida ante la escasez, pero enfatizó que no podría realizarse con todas las vacunas.



"Hay estudios que la mezcla de vacunas empieza a dar datos positivos, pero fundamentalmente se relacionan con las vacunas Pfizer, Moderna y Astrazeneca. De las otras vacunas no sabemos, porque no hay ningún estudio que demuestre que la combinación de Sputnik V con otra vacuna tiene mejor resultado", indicó.

Las autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron recientemente que quienes debían recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en agosto, ahora deberán acudir a su centro de vacunación en el día establecido en su carné, pero durante el mes de julio. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO



En vilo la segunda dosis de la Sputnik V

Tras la llegada de 46 mil dosis de vacunas Sputnik V a suelo nacional, periodistas, trabajadores de la salud y adultos mayores vacunados con el antídoto fabricado por el laboratorio Gamaleya, se encuentran preocupados, pues se acerca la fecha para recibir la segunda dosis y al ser elaborada con dos componentes diferentes, no ha sido posible determinar si se puede mezclar de forma efectiva.



Honduras pactó hace varios meses la compra de 4.2 millones de vacunas de la marca rusa. El primer lote con 6,000 dosis llegó el 16 de abril y el mes siguiente arribó la segunda parte con 40 mil vacunas, pero desde entonces no se ha logrado que ingresen ni las vacunas restantes, ni los segundos antídotos.

El presidente Juan Orlando Hernández en una de sus más recientes declaraciones llamó a la calma a los sectores que deben recibir el antídoto y aseguró que Honduras continúa trabajando para adquirirlas a través de compras bilaterales, versión que también ha sido sostenida por la ministra Flores.



A finales de junio, autoridades de Rusia anunciaron que no enviarían el segundo componente a otros países que compraron las primeras dosis anteriormente, pues ya no contaban con suficiente materia prima, por lo que se decidió darle prioridad a su población. Mientras tanto, el tiempo avanza y con él se acerca el 19 de agosto, fecha en la que se debería aplicar la segunda dosis de Sputnik V a la población en Honduras.