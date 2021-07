Tekashi 6ix9ine revela por qué no ayuda a su padre, quien vive en un albergue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que un medio estadounidense difundiera un video en el que aparece el padre biológico del cantante Tekashi 6ix9ine en condición de calle, una ola de indignación se desató sobre el rapero, quien según la revista Celebrity Net Worth, tiene un patrimonio aproximado de ocho millones de dólares.



En las imágenes, Daniel Hernández, de 60 años de edad, dijo: "Como no tengo apartamento, él (Tekashi 6ix9nine) no sabe que estoy en un refugio. Ahora va a saber que he estado aquí por, ¿cuánto, ya dos años?".

El progenitor del artista también dejó en evidencia su molestia porque Tekashi ha ayudado económicamente a otras personas, pero no se ha acordado de él.



"Crees que vendría a ayudarme. Le ha estado dando dinero a otras personas… Le da dinero a todo el mundo. Aquí, aquí, aquí", manifestó.

No tiene intención de ayudarlo

Sin embargo, el rapero de 25 años, rompió el silencio con su amigo, DJ Akademiks a quien le dijo: "Todo el mundo sabe que fui abandonado al nacer. Todo el mundo sabe que mi padre biológico me abandonó al nacer. Ahora mismo está en un refugio fumando crack. La historia de que no le di dinero a un adicto al crack que me abandonó al nacer está recibiendo más publicidad que cosas positivas. ¿Por qué? Porque es una tendencia odiarme", reclamó el cantante urbano.



Esta no es la primera vez que Tekashi reclama el abandono de su papá, pues durante su juicio en 2019 aseguró que se llevó una gran sorpresa al voltear hacia un costado y ver entre la audiencia a su padre biológico, a quien no veía desde tercer grado. "Ni siquiera sé si esto es una broma", manifestó entonces.

