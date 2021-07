Olimpia y su gran aporte a la Selección de Honduras para Juegos de Tokio y Copa Oro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia no solo es el equipo que más títulos ha ganado en la Liga Nacional (33), también es la institución que más jugadores aporta en la actualidad a la Selección de Honduras.



Un total de 14 jugadores, del equipo que dirige el argentino Pedro Troglio, defenderán los colores azul y blanco en la Copa oro y en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Deiby Flores, Michael Chirinos, Jerry Bengtson, Edrick Menjívar y Ever Alvarado son los futbolistas albos que participarán en la Copa Oro 2021.



Estos seis jugadores, en su mayoría, forman parte del once titular de Fabián Coito.



Honduras se enfrentará a Granada, Panamá y Qatar en el grupo D. El primer juego será el martes 13 de julio a las 7:00 de la noche.

Tokio y más olimpistas

Miguel Falero, cuestionado por no convocar a Kevin Arriaga, eligió un total de 8 jugadores de los Albos para esta competencia.



Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Alex Güity, José García, Carlos Pineda y Elvin Casildo son los que forman parte de la Sub-23 que deberá enfrentar a Nueva Zelanda, República de Corea y Rumanía en el grupo B.



García, Güity, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto habitualmente son titulares en el equipo del colombiano.

Refuerzos Albo

Jorge el 'Toro' Benguché, quien tuvo un paso desafortunado por el Boavista de Portugal, también será un olimpista más que reforzará a la Bicolor en Tokio. Por la debilidad en la delantera, se presume que será titular en esta competencia.



Históricamente Olimpia es el equipo que, además de aportar a la Selección de Honduras, más títulos ha ganado a nivel internacional.



Ha sido dos veces campeón de Concacaf (1975 y 1988 ), subcampeón en el 2000 y clasificó al Mundial de Clubes de la FIFA que no se desarrolló por problemas financieros del organismo.