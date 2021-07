Educación dará feriado la próxima semana a maestros y estudiantes de Honduras

Durante la semana de suspensión de clases estarán habilitadas una serie de webinars para que los docentes puedan capacitarse. Sin embargo, no serán de carácter obligatorio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó este sábado que otorgará cinco días de receso a los maestros y alumnos del sector público del país.

De acuerdo con el calendario académico 2021, los estudiantes tienen programada una semana de feriados que inicia del cinco al nueve de julio, regresando a clases nuevamente hasta el día doce de este mes.

LEA: Proyecto fallido: casas contenedores para damnificados de Eta y Iota

Sin embargo, Bueso manifestó que los educadores también podrán gozar del descanso, en vista del loable esfuerzo que han realizado durante este año lectivo.

"El calendario académico 2021 establece la semana del cinco al nueve de julio como receso académico para los educandos, pero reconociendo el gran compromiso que han tenido las y los docentes de Honduras -en todos sus niveles y modalidades- he decidido conceder también un receso para ustedes", confirmó el titular de Educación a través de un video.

Asimismo, detalló que todos los docentes deberán tener al día su planificación académica con el objetivo de no generar atrasos durante las fechas que no se impartirán las clases.

Bueso también invitó a los educadores hondureños a recibir capacitaciones durante los cinco días de receso, actividades que no serán de carácter obligatorio.

"Hemos puesto a la disposición en esta misma semana una serie de webinars con participación voluntaria sobre aprendizajes esenciales y activos basados en la priorización curricular, por lo que les motivo que puedan aprovecharlos al máximo. Disfruten de su merecido descanso y el lunes 12 de julio, recibamos a nuestros educandos con las fuerzas renovadas", manifestó en la grabación.

+EE UU divulgará más listas de políticos y funcionarios corruptos

Enseñanza virtual

Desde comienzos de la pandemia de la covid-19, el sistema educativo ha tenido que enfrentar un enorme desafío al impartir las enseñanzas de manera virtual, pese a que gran parte de los estudiantes no cuentan con acceso a Internet o a un teléfono inteligente.

Al respecto, el titular de Educación hizo un llamado a los directores de los diferentes centros educativos para que puedan instruirse en los nuevos métodos de enseñanza con la ayuda de diferentes medios y plataformas.

Unos "537 directores deben recibir la capacitación obligatoria sobre lineamientos de atención a los educandos a través de la radio y televisión a fin de que los docentes incorporen en su planificación el uso de estas formas de aprendizaje, especialmente con los educandos que no cuentan con conectividad", concluyó diciendo Bueso.

DE INTERÉS: ¿Cuáles son los seis departamentos más rezagados con la vacunación?