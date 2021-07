Kevin Arriaga, el gran ausente de los Juegos Olímpicos de Tokio

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El dilema se dirimió cuando uno a uno fueron saliendo los 22 nombres de la boca del entrenador Miguel Falero. El técnico de la H Sub 23 anunció los jugadores con los que participará en los Olímpicos de Tokio.



Tras la autorización de FIFA y del Comité Olímpico Internacional, el listado fue extendido de 18 a 22 jugadores. ¿Sorpresas? Jorge Benguché del Olimpia y Bryan Moya del Primero de Agosto de Angola serán los mayores de 23 años que reforzarán a la H.



“Los que hicieron un buen torneo preolímpico fueron base. Vamos a llevar dos porque las otras plazas estaban cubiertas”, dijo Falero, quien decidió citar soloados de los tres mayores que permite la competencia.

Atacantes legionarios

En el marco citóa Alex Güity, Michaell Perelló y Bryan Ramos, mientras que en la zaga llamó a Wesly Decas, Carlos Meléndez, José García, Denil Maldonado (Everton/Chile), Cristopher Meléndez y Elvin Casildo. En el mediocampo figuran Jonathan Núñez, Carlos vas (Reggina/Italia), Douglas Martínez (Real Salt Lake/ EUA) y Juan Carlos Obregón (Hartford/EUA).



“El criterio es el que se utiliza regularmente: jugadores que ya se conocían, los que habían destacado en el proceso y que estaban en condiciones de poder rendir físicamente en una competencia muy intensa. El punto uno es el rendimiento”, expuso el estratega.



El uruguayo explicó que Joshua Canales, Kervin Arriaga, Joseph Rosales, Danilo Acosta y Carlos Argueta no fueron llamados por lesiones, mientras que el meta Enrique Facussé pagó el precio de la inactividad. Falero expuso porqué citó a Carlos Pineda, quien debido a una lesión hace varios meses que no juega un partido oficial.

¿Por qué Pineda y álvarez?

“A Carlos lo único que le falta son los trabajos de campo. Lo mismo que Jorge álvarez, han tenido una excelente recuperación. Mientras algunos no tenían actividad, ellos trabajaron en forma especial en Siguatepeque. Eso los llevó a ser elegibles”, detalló antes de hablar de la ilusión de ir a Tokio.



La H, que integra el grupo B de los Juegos Olímpicos, debutará ante Rumania el 22 de julio (5:00 AM), chocará el 25 contra Nueva Zelanda (2:00 AM) y el 28 se medirá a Corea del Sur (2:30 AM).



El estratega confirmó que previo a la competencia disputará dos amistosos en suelo japonés: el 12 de julio contra Japón y el 17 ante Alemania.



“Vamos a llegar con dos partidos muy intensos que nos harán llegar bien. Tenemos el derecho a soñar, pero no podemos mentir, vaaser muy difícil.



No podemos prometer medallas. Hasta el último momento vamos a dejar todo para esa conquista”, sentenció el adiestrador, que actualmente está concentrado con la Sub 23 en San Pedro Sula.