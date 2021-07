Honduras anuncia a los 22 convocados a los Juegos Olímpicos de Tokio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de la Selección Olímpica de Honduras, Miguel Falero, anunció este viernes a los 22 convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Las principales novedades en este listado son la inclusión de Carlos Pineda y Jorge Álvarez, quienes se perdieron el Preolímpico de Guadalajara disputado en marzo por lesión, al igual que la ausencia de Kervin Arriaga.

De igual manera destaca el regreso del capitán Denil Maldonado, quien sufrió una lesión en la final del Preolímpico ante México, quedando en duda su participación en el torneo de fútbol.

Benguché y Moya los refuerzos de la H

Lo que era casi un hecho hace unas semanas hoy es una realidad, Jorge Benguché y Bryan Moya son los refuerzos de la H para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Ambos futbolistas han venido entrenando con el grupo la última semana y finalmente el técnico uruguayo les ha depositado su confianza para ser parte del grupo en las olimpiadas.

La convocatoria de Honduras para los Juegos Olímpicos

Porteros: Alex Güity, Michael Perelló (Real España), Bryan Ramos (Real España)



Defensas: Cristopher Meléndez (Motagua), Elvin Casildo (Olimpia), Carlos Meléndez (Motagua, José García (Olimpia), Denil Maldonado (Everton, Chile), Wesly Decas (Motagua).



Mediocampistas: Jonathan Núñez (Motagua), José Mario Pinto (Olimpia), Alejandro Reyes (Real España), Edwin Rodríguez (Olimpia), Jorge Álvarez (Olimpia), Carlos Pineda (Olimpia), Rigoberto Rivas (Reggina, Italia), Bryan Moya (1ro de Agosto, Angola).



Delanteros: Luis Palma (Vida), Samuel Elvir (Lobos UPNFM), Douglas Martínez (Real Salt Lake, MLS), Jorge Benguché (Olimpia), Juan Carlos Obregón (Hartford, USL).

Calendario de Honduras

Honduras debutará en los Juegos Olímpicos enfrentando a Rumania en el estadio Kashima el jeuves 22 de julio a las 5:00 AM, hora hondureña.



Posteriormente la bicolor se medirá a Nueva Zelanda en el mismo escenario a las 2:00 AM y cerrará la fase de grupos en Yokohama ante Corea del Sur a las 2:30 AM el miércoles 28 de julio.

