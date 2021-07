Aileen Gómez: "El amor es una locura, es para vivirlo y no para entenderlo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi seis años de vivir en Honduras y haber dejado la tierra que la vio nacer, la venezolana Aileen Gómez se destaca como una de las figuras públicas más populares del momento.

Con un sólido negocio de arepas y siendo la anfitriona de un programa de entretenimiento, esta Licenciada en Comunicación Social ha logrado desenvolverse en el territorio cinco estrellas y encontrar la estabilidad económica que -para entonces- Venezuela no le podía ofrecer.

Describiéndose como una mujer ambiciosa, genuina y de mente abierta, compartió con EL HERALDO parte de su historia, vivencias y proyectos a futuro.

"Soy una persona que siempre va por lo que quiere, persiguiendo mis metas y mis sueños. Trato siempre ser una mejor persona, crecer profesional y espiritualmente", comenzó diciendo Aileen, de 31 años, a este rotativo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, también nos fue develando las razones que la trajeron a Honduras y cómo ha sido su vida de migrante en una nación alejada de su familia. Aquí todo lo que nos dijo.

+Con tierna foto Gal Gadot presenta a su tercera hija

Adiós a Venezuela

¿Por qué razón migras a Honduras?

Para nadie es secreto la situación que pasa Venezuela desde hace más de 15 años y llegó un momento en que la situación era invivible por lo menos para mí, entonces, se me puso la idea de salir del país.

En el momento en que lo decidí comencé a pensar en destinos posibles y me apareció una oportunidad acá, en Tegucigalpa. Era de un bar que estaba buscando bartender. Esa información llegó a mí, apliqué y quedé.

Me dije: 'Bueno, voy por tres meses y luego sigo, ver a dónde voy o me regreso'. El contrato era temporal, pero ya han pasado casi seis años y sigo aquí.

Tu primer trabajo fue como bartender, pero luego pasas a la televisión. ¿Cómo se dio ese cambio laboral?

Llegué como bartender porque eso era lo que había. Un día en el trabajo llegó una persona que yo no conocía en lo absoluto, Kike Rosa. Él tenía un proyecto para Canal 11 de una entrevista matutina y ya me había visto por redes, así que llegó a buscarme al bar, a proponerme que aplicara para el casting porque le gustaba mucho mi perfil.

Apliqué y quedé. Así entré en 'Hoy es tu día' en 2016. La experiencia fue super bien. Me dí cuenta que eso era lo mío, lo que me gustaba hacer.

De ahí pasé a Televicentro a un proyecto llamado 'Show Time'. Estuve seis meses allí. Luego pasé a un canal digital que no tuvo mucho éxito y decidí tomar una pausa.

Me agarré un break como de dos años y medio. A finales de 2020, en octubre, me llamaron de Go TV para conducir una revista juvenil todas las tardes y eso es lo que estamos haciendo ahorita.

LEA: Hondureña pausó sus estudios de medicina para ayudar a su padre en una zapatería

¿Ya tenías experiencia con los medios de comunicación en Venezuela?

No. La mención que agarré en Comunicación Social está inclinada más hacia la producción de eventos y trabajar -sobre todo- detrás de cámaras y tarimas. Pero, sí logré hacer cositas pequeñas como comerciales, nada importante.

Aparte de incursionar en la televisión, ¿tomaste alguna iniciativa para desarrollarte de otra forma?

Claro. Cuando firmé el contrato en Canal 11 por un año, vi que no me iba a quedar solo tres meses en Honduras y decidí emprender. De hecho, fue una de las razones que me permitió quedarme acá porque en su momento tenía opción de irme a Panamá y Dubái con trabajo y todo, pero decidí no marcharme porque vi muchas oportunidades para el emprendimiento.

Junto con dos amigas venezolanas que estaban en el país decidí montar un restaurante. Empezamos con pizzas -por alguna razón no funcionó- pero luego pasamos con arepas y desde que abrimos la gente lo recibió muy bien. Vamos para cuatro años con este proyecto y seguimos de pie.

Ahora estás en Go Tv conduciendo el programa 'Vengo Con', ¿qué tal ha sido tu experiencia allí?

Cuando yo decidí tomarme este break, hubo llamadas de otros medios de comunicación, pero yo las rechacé porque sentía que no era lo mío. No me gustaban las propuestas, no me gustaban los conceptos y dije: 'Voy a volver cuando se me presente algo en donde me sienta cómoda, libre y pueda ser yo misma, con mis tatuajes, gorras y mi outfit'. Esto está pasando en Go TV y me encanta. No puedo sentirme más feliz.

La venezolana ha conseguido emprender en Honduras gracias al éxito de su restaurante 'Arepa en Tegus'. La venezolana ha conseguido emprender en Honduras gracias al éxito de su restaurante 'Arepa en Tegus'.

¿Tienes otros proyectos en mente?

Gracias al cariño y apoyo de la gente he logrado convertirme en una especie de influencer y eso me permite hacer muchas cosas. Quiero abrir una cuenta de Only Fans, un canal de YouTube, un podcast, dar conferencias de emprendimiento y tengo otros proyectos a nivel más personal.

En el futuro, espero estar aprovechando y cosechando lo que he sembrado estos años.

¿Hay algo a lo que todavía no logras acostumbrarte en Honduras?

Percibo mucho machismo y no me gusta. Siento mucha homofobia y no me gusta. Y a nivel social, de que la vida nocturna muera tan temprano, es algo que desde que llegué también ha sido como un shock.

VEA: Artista hondureña es sensación en Tik Tok por sus obras de arte

Cultivando el amor

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Ser y dejar ser. Cada día hay gente más tóxica y creo que debemos enfocarnos en uno mismo, en crecer personalmente y cultivar el amor propio para volverse una persona tranquila, estable y feliz. De esta manera, no interrumpir en la vida de los demás, ni dejar que la opinión de los otros te afecte.

¿Qué piensas del amor?

El amor es una locura, es para vivirlo y no para entenderlo.

¿Estás en una relación sentimental?

No.

¿Has tenido algún crush hondureño?

No. Recién llegada, llegué a interesarme en alguien pero allí mismo murió. No he tenido nada, por lo menos con hondureños.

¿Estás abierta a algún tipo de relación?

En este momento no. Salí de una relación en 2019, de cuatro años, y ahorita estoy tratando de enfocarme en seguir creciendo profesionalmente y personalmente.

Esto de la pandemia ha sido un tiempo que me ha servido para dedicármelo a mí, para mejorar y crecer como persona. Si surge, ¡buenísimo!, pero no lo estoy buscando.

¿Formas parte de la comunidad LGBTQIA+?

Sí.

DE INTERÉS: Joselin Flores: "No todos prosperan en esta carrera, es un sueldo de mendigo"

¿Qué nos puedes decir acerca de tus tatuajes?

Hace diez años no me imaginé que estaría tan tatuada, nunca lo pensé pero me gusta. Un tatuaje debe plasmar algún momento épico que quieras recordar por siempre en tu piel. Es como rendirle homenaje.

Gran parte de la motivación que llevó a tatuarme todo el brazo fue mi papá, quien padeció cáncer de garganta y yo quise rendirle homenaje en vida. Además, me parece que es un arte y yo feliz de grabarme mi piel.

En sus tiempos libres, Aileen disfruta visitar las playas hondureñas y aseguró conocer el 95% de ellas. ¡Una adicta a la vitamina D! En sus tiempos libres, Aileen disfruta visitar las playas hondureñas y aseguró conocer el 95% de ellas. ¡Una adicta a la vitamina D!

¿Crees en Dios?

Creo en Dios pero no en el catolicismo, no en el cristianismo; sino como en una fuerza o energía, como esta figura y rey del universo.

Desde la pandemia he estado metiéndome mucho en la espiritualidad del universo, de la atracción y de la manera de vibrar. Es decir que, creo en Dios y en la espiritualidad de la misma manera, como un poquito de cada cosa.

¿Qué opinas de tu físico? ¿Te consideras una mujer hermosa?

Ja,ja, sí. Pero, no es tanto por el físico sino por la actitud y la seguridad con la que lo portas.

¿Te miras formando una familia aquí en Honduras?

En Honduras no. Yo no siento que vaya a quedarme acá por el resto de mi vida.

¿Cuál es el tipo de persona que llama la atención de Aileen?

Las personas reales, espontáneas, genuinas, que vibren positivo, que no estén pendientes de los demás sino de pasarla bien, de compartir y de aportar. Ese es el tipo de persona que yo quiero tener cerca.

¿Es importante el físico?

Sí. Siento que ya en gustos personales -para pareja- el físico es vital. A partir de ahí viene la química, viene el feeling, la atracción, el deseo; pero, evidentemente no lo es todo. Debe haber esencia acompañada del físico, si no, no hacemos nada con una apariencia bonita.

ADEMÁS: Alejandra Navarro: Mi pareja y mi hijo "me impulsan a ser la persona que soy"