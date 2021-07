'Podemos ir a hacer un buen papel a Tokio', dice Alex Güity

El entrenador uruguayo Miguel Falero da indicaciones al pelotón de la Sub 23; hoy el equipo estará definido de cara a los Juegos Olímpicos. Foto: El Heraldo

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Aprovechando la extensión del número de convocados a los Juegos Olímpicos (de 19 a 22), Miguel Falero dará a conocer hasta este viernes el listado final de los futbolistas que defenderán a la H en Tokio, incluyendo a los tres mayores de 23 años.

Los jugadores del actual subcampeón de la Concacaf cumplieron el jueves un día más de trabajo en el Estadio Morazán, un entrenamiento más para agradar el ojo del cuerpo técnico.

“Esperamos ser tomados en cuenta en la lista final... este viernes se conoce a los 22 elegidos y acá todos hemos estado preparándonos de la mejor manera para disputar los Juegos Olímpicos”. La palabra es del portero titular en la era Falero, el olimpista Alex Güity, que no deja de hablar con la mesura que lo caracteriza a pesar de ser uno de los fijos en el 11. “En lo personal no he dejado de trabajar fuerte porque mi ilusión es disputar unos Olímpicos”.

LEA: Olimpia es el que tiene más jugadores convocados a la Selección de Liga Nacional

A pesar de que la Sub 23 no ha disputado más que dos encuentros de preparación contra los ticos, para el portero del Olimpia el estar concentrados en esta ciudad a tiempo completo les ha abierto la posibilidad de conocerse mejor en los interescuadras que ordena el CT.

En la voz de Alex Güity, famoso por aquel partido de la Concachampions con Olimpia ante Montreal Impact en Canadá y que debutara con la camiseta del León en un clásico ante Motagua, “sabemos que podemos ir a hacer un buen papel a Tokio”. Y en lo personal, el guardameta hermano de Ricardo Barrios asegura que día a día es un nuevo aprendizaje en su puesto de guardameta y “en cada partido que puedo jugar, uno va adquiriendo experiencia y el preparador de porteros me dice lo que tengo que mejorar para ser mejor”.

VEA: Kervin Arriaga: 'Yo sigo soñando con ir a los Olímpicos'

- ¿No te preocupa que no jugás en tu equipo Olimpia, de cara a una justa mundial como la que se viene?

- Sé que el ritmo de juego es importante, pero en cada entrenamiento y en cada minuto que me han dado, tanto en la Selección como en Olimpia, trato de ir agarrando ritmo de competencia... por ejemplo en los entrenamientos me hago a la idea que estoy jugando un partido oficial, eso me ayuda.

ES DE INTERÉS: Jorge Benguché se perfila como refuerzo de Honduras en los Olímpicos de Tokio