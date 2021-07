Lista Engel también mencionó presuntos corruptos de Guatemala y El Salvador

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.



Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la inclusión de sus nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

DE INTERÉS: ¿Qué sanciones y repercusiones tiene para los señalados salir en la Lista Engel?



La difusión de la lista tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden ha dado nueva atención a la corrupción en la región, ya que considera que es uno de los factores que contribuyen a la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.



Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, dijo el jueves que la lista no era definitiva y que la cancelación de visas de Estados Unidos a las personas mencionadas no elimina la posibilidad de otras sanciones. La referida ley obliga al Departamento de Estado a proveer una lista al Congreso al menos una vez al año.

LEA TAMBIÉN: Departamento de Estado de EEUU divulga lista Engel de funcionarios corruptos en Honduras



La lista es elaborada con información confidencial y no confidencial, y prestó más atención a casos que implicaban a personas actualmente en el gobierno o en posiciones cercanas al poder que a delitos añejos, afirmó Zúñiga.

Los señalados en El Salvador:

Walter Araujo, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lesionó el proceso democrático por la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazó a candidatos políticos.



Pablo Anliker, exministro de Agricultura vinculado a corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.



Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por golpear el proceso democrático al asistir en la remoción ilegal de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.



Rolando Castro, ministro de Trabajo, ha obstruido investigaciones de corrupción y ha socavado la democracia con la finalidad de dañar rivales políticos.



Osiris Luna, director de Centros Penales, por corrupción significativa vinculada a contratos de gobierno, así como sobornos durante su gestión.



José Luis Merino, ex viceministro para Inversión Extranjera y dirigente del FMLN, por corrupción significativa, sobornos y estar ligado a un esquema de lavado de dinero.

FOTOS: Ellos son los 21 políticos hondureños señalados en la lista Engel



Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por corrupción significativa y abusar de su autoridad como alcalde para la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales.



Enrique Rais, operador político, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar oficiales de gobierno.



Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, por corrupción significativa al abusar de fondos públicos para beneficio personal y participar de un esquema de lavado de dinero.



Carlos Reyes, diputado de ARENA, por obstruir investigaciones de corrupción y por influenciar de forma inapropiada el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea por el FMLN, por corrupción significativa, fraude y mal uso de fondos públicos.



Rogelio Rivas, exministro de Seguridad de Bukele, por corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.



Adolfo Salume, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa.



Luis Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por socavar el proceso democrático mediante serios e innecesarios retrasos en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados, así como permitir influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas.

Los señalados en Guatemala

Gustavo Adolfo Alejos Cambara, ex secretario privado de Alvaro Colom



Felipe Alejos Lorenzana, diputado por la bancada TODOS



Delia Bac Alvarado, diputada por la bancada Partido Libertad Democrática Renovada



Florencio Carrascoza Gamez, alcalde de Joyabaj.



Alvaro Colom Caballeros, ex presidente de la nación



Manuel Duarte Barrera, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia



Boris Roberto Espana Cáceres, Diputado por la bancada Movimiento Reformador



Mario Amilcar Estrada Orellana, político y ex congresista



Raúl Amilcar Falla Ovalle, abogado de Fundación contra el Terrorismo



Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado



Juan Carlos Godínez Rodriguez, abogado



Gustavo Adolfo Herrera Castillo, político y empresario



Ricardo Rafael Mendez Ruiz Valdez, Creador de Fundación Contra el Terrorismo



Mynor Mauricio Moto Morataya, magistrado de la Corte de Constitucionalidad



Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, Ministro de Comunicaciones



Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, Vice Ministro de Comunicaciones



Blanca Aida Stalling Dávila, magistrado de la Corte Suprema de Justicia



Elder de Jesús Súchite Vargas, Ministro de Cultura



Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado por la bancada de Unión Nacional de la Esperanza



Nester Mauricio Vasquez Pimentel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.